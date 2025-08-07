NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Trương Minh Quốc Thái tái xuất màn ảnh nhỏ với vai phản diện, mưu mô trong phim "Lý lẽ kẻ ngoại tình".

NSƯT Trương Minh Quốc Thái "hai mặt" trong "Lý lẽ kẻ ngoại tình"

Nhà sản xuất phim dài tập "Lý lẽ kẻ ngoại tình" ngày 7-8 công bố thông tin về phim. Theo đó, tác phẩm do Đặng Minh Quốc đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Thùy Trang, Văn Anh, Diễm Phương…

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 1.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái bên cạnh Diễm Phương, Thùy Trang, Văn Anh

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 2.

Cả bốn diễn viên hóa thân hai cặp đôi

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 3.

Minh Thành có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 4.

Minh Thành cố gắng đong đưa với Thanh Nhàn để trả đũa vợ

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 5.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 6.

Phim dài 30 tập, khai thác những khía cạnh sâu kín và nhức nhối nhất trong mối quan hệ vợ chồng, tình bạn và bản ngã con người.

Trong đó, NSƯT Trương Minh Quốc Thái vào vai Minh Thành - một nhà phê bình mỹ thuật có tiếng trong giới, giàu có, tài năng và điển trai. Minh Thành cưới Hà My (Diễm Phương đóng) - một mỹ nhân chói sáng của showbiz.

Trái ngược Hà My, bạn thân cô là Thanh Nhàn (Thùy Trang đóng) xinh đẹp, giỏi giang nhưng cưới một giáo viên tên Sĩ (Văn Anh đóng) gia cảnh bình thường, ở rể nhà cô.

Thanh Nhàn được Hà My giúp đỡ tài chính, mối quan hệ… nên rất cảm ơn và đưa cả gia đình mình làm "tùy tùng" phục vụ cho gia đình bạn thân. Cho đến khi, Sĩ dần thay đổi và ngoại tình với Hà My. Minh Thành lộ mặt là một kẻ săn phụ nữ, thao túng cảm xúc, nhắm đến Thanh Nhàn như "chiến lợi phẩm" trả đũa vợ mình.

Đây không phải lần đầu NSƯT Trương Minh Quốc Thái đóng vai phản diện, mưu mô. Anh đã có nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng với biến hóa đa dạng. Là diễn viên thực lực, NSƯT Trương Minh Quốc Thái được nhiều đạo diễn tin tưởng, lựa chọn trong những dạng vai cá tính, thách thức.

Đạo diễn không ngại nếu có phản ứng tranh cãi của khán giả về phim

"Khi làm bộ phim này, tôi không né tránh phản ứng từ khán giả. Vì nếu khán giả nổi giận, tranh cãi, phản đối, tức là phim đã chạm vào điều gì đó trong họ. Phim không dùng để kết tội, cũng không để rao giảng. Tôi chỉ muốn khán giả dừng lại một chút, và nghĩ kỹ hơn trước khi bước vào hay rời khỏi một mối quan hệ" - đạo diễn Đặng Minh Quốc nhận định.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 8.

Theo đạo diễn, “lý lẽ” ở phim này là một cách con người cố hiểu chính mình, đôi khi rất ích kỷ, đôi khi chỉ là một cách để thoát ra.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"- Ảnh 9.

Đạo diễn không ngại những tranh cãi nếu có đến từ khán giả khi xem phim

Diễn viên Thùy Trang nói cô không ngại những vai khó nên đôi khi vì thế mà mỗi lần gặp những vai diễn khó thì các đạo diễn thường "ưu ái" nhớ đến mình. Cô thích vai Nhàn bởi nhân vật có sự tinh tế trong tính cách của một người phụ nữ hiện đại, vừa giỏi lo kinh tế lại chu toàn cho gia đình và các mối quan hệ xung quanh.

Theo Thùy Trang, trước khi bộ phim bấm máy, bốn diễn viên thủ vai hai cặp đôi chính trong phim không hề thân quen. Thậm chí, tất cả đều không có Facebook của nhau (mặc dù trong nghề thì cũng có biết). Nhưng đến khi bấm máy, tấc cả vào vai rất "ngọt" đúng với tính cách của nhân vật.

Phim "Lý lẽ kẻ ngoại tình" phát sóng vào 19 giờ 45 phút hằng ngày từ 9-8 trên SCTV14 - Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.

Tin liên quan

NSƯT Trương Minh Quốc Thái được Ngọc Lan khen đẹp trai

NSƯT Trương Minh Quốc Thái được Ngọc Lan khen đẹp trai

(NLĐO) - Đảm nhận vai người cha thương con trong "Hạnh phúc bị đánh cắp", NSƯT Trương Minh Quốc Thái được NSND Lan hương khen diễn xuất tốt còn Hồng Ánh, Ngọc Lan khen đẹp trai, phong độ.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái: "Tôi với Lan diễn chung rất đã!"

(NLĐO) - NSƯT Trương Minh Quốc Thái chia sẻ rằng dù là lần đầu tiên "đóng cặp" với nữ diễn viên Ngọc Lan nhưng cả hai làm việc rất hợp nhau.

Thùy Tiên đã được thay thế bằng diễn viên AI trong phim "Chốt đơn"

(NLĐO) - Đoàn phim "Chốt đơn" đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra nhân vật thay thế vai diễn Hoàng Linh của Thùy Tiên trong phim.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái Thùy Trang Diễm Phương Văn Anh phim "Lý lẽ kẻ ngoại tình"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo