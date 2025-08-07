NSƯT Trương Minh Quốc Thái thành "kẻ săn tình"

NSƯT Trương Minh Quốc Thái "hai mặt" trong "Lý lẽ kẻ ngoại tình"

Nhà sản xuất phim dài tập "Lý lẽ kẻ ngoại tình" ngày 7-8 công bố thông tin về phim. Theo đó, tác phẩm do Đặng Minh Quốc đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Thùy Trang, Văn Anh, Diễm Phương…

NSƯT Trương Minh Quốc Thái bên cạnh Diễm Phương, Thùy Trang, Văn Anh

Cả bốn diễn viên hóa thân hai cặp đôi

Minh Thành có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh

Minh Thành cố gắng đong đưa với Thanh Nhàn để trả đũa vợ

Phim dài 30 tập, khai thác những khía cạnh sâu kín và nhức nhối nhất trong mối quan hệ vợ chồng, tình bạn và bản ngã con người.

Trong đó, NSƯT Trương Minh Quốc Thái vào vai Minh Thành - một nhà phê bình mỹ thuật có tiếng trong giới, giàu có, tài năng và điển trai. Minh Thành cưới Hà My (Diễm Phương đóng) - một mỹ nhân chói sáng của showbiz.

Trái ngược Hà My, bạn thân cô là Thanh Nhàn (Thùy Trang đóng) xinh đẹp, giỏi giang nhưng cưới một giáo viên tên Sĩ (Văn Anh đóng) gia cảnh bình thường, ở rể nhà cô.

Thanh Nhàn được Hà My giúp đỡ tài chính, mối quan hệ… nên rất cảm ơn và đưa cả gia đình mình làm "tùy tùng" phục vụ cho gia đình bạn thân. Cho đến khi, Sĩ dần thay đổi và ngoại tình với Hà My. Minh Thành lộ mặt là một kẻ săn phụ nữ, thao túng cảm xúc, nhắm đến Thanh Nhàn như "chiến lợi phẩm" trả đũa vợ mình.

Đây không phải lần đầu NSƯT Trương Minh Quốc Thái đóng vai phản diện, mưu mô. Anh đã có nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng với biến hóa đa dạng. Là diễn viên thực lực, NSƯT Trương Minh Quốc Thái được nhiều đạo diễn tin tưởng, lựa chọn trong những dạng vai cá tính, thách thức.

Đạo diễn không ngại nếu có phản ứng tranh cãi của khán giả về phim

"Khi làm bộ phim này, tôi không né tránh phản ứng từ khán giả. Vì nếu khán giả nổi giận, tranh cãi, phản đối, tức là phim đã chạm vào điều gì đó trong họ. Phim không dùng để kết tội, cũng không để rao giảng. Tôi chỉ muốn khán giả dừng lại một chút, và nghĩ kỹ hơn trước khi bước vào hay rời khỏi một mối quan hệ" - đạo diễn Đặng Minh Quốc nhận định.

Theo đạo diễn, “lý lẽ” ở phim này là một cách con người cố hiểu chính mình, đôi khi rất ích kỷ, đôi khi chỉ là một cách để thoát ra.

Đạo diễn không ngại những tranh cãi nếu có đến từ khán giả khi xem phim

Diễn viên Thùy Trang nói cô không ngại những vai khó nên đôi khi vì thế mà mỗi lần gặp những vai diễn khó thì các đạo diễn thường "ưu ái" nhớ đến mình. Cô thích vai Nhàn bởi nhân vật có sự tinh tế trong tính cách của một người phụ nữ hiện đại, vừa giỏi lo kinh tế lại chu toàn cho gia đình và các mối quan hệ xung quanh.

Theo Thùy Trang, trước khi bộ phim bấm máy, bốn diễn viên thủ vai hai cặp đôi chính trong phim không hề thân quen. Thậm chí, tất cả đều không có Facebook của nhau (mặc dù trong nghề thì cũng có biết). Nhưng đến khi bấm máy, tấc cả vào vai rất "ngọt" đúng với tính cách của nhân vật.

Phim "Lý lẽ kẻ ngoại tình" phát sóng vào 19 giờ 45 phút hằng ngày từ 9-8 trên SCTV14 - Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.