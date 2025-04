NTS Security đồng hành cùng đối tác trong hành trình nâng cao năng lực bảo mật doanh nghiệp

Sáng 11-4-2025 tại khách sạn Grand K Suites Hà Nội, Công ty TNHH Bảo Mật Nam Trường Sơn (NTS Security) - Nhà phân phối chính thức của Kaspersky tại Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện chuyên đề "Kaspersky trong kỷ nguyên XDR - Nâng cao khả năng bảo mật cho doanh nghiệp".

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động Phát triển đối tác 2025 do NTS Security triển khai, nhằm cập nhật thông tin sản phẩm mới, chia sẻ xu hướng an ninh mạng hiện đại và củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Kaspersky, NTS và các đối tác kinh doanh trên toàn quốc.

Kể từ năm 2007 - thời điểm Kaspersky ký kết hợp tác chiến lược với NTS Security, đến nay NTS Security đã có 18 năm kinh nghiệm phân phối, phát triển thương hiệu và cung cấp dịch vụ kỹ thuật Kaspersky tại thị trường Việt Nam. Với vị thế là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và giải pháp bảo mật, NTS Security không ngừng đồng hành cùng đối tác trong việc nâng cao năng lực bảo mật cho doanh nghiệp.

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các đối tác, mang đến cái nhìn toàn cảnh về hiện trạng và thách thức trong lĩnh vực an ninh mạng năm 2025, trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng tinh vi và khó lường.

Đại diện NTS Security, ông Phạm Hoàng Sơn - Presales Manager đã giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm Kaspersky Next EDR (Endpoint Detection and Response) - Công cụ giám sát liên tục, phân tích thông minh và phản ứng tự động, giúp doanh nghiệp phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý các mối đe dọa một cách hiệu quả.

Phạm Hoàng Sơn - Presales Manager, NTS Security

Bên cạnh đó, đại diện Kaspersky Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Anh - Presales Manager, đã trình bày chuyên đề "Bối cảnh an ninh mạng Việt Nam 2025 và Giải pháp Kaspersky Next XDR Expert". Bài trình bày nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nền tảng XDR (Extended Detection and Response) trong việc phát hiện, phân tích và ứng phó toàn diện với các cuộc tấn công mạng đa lớp.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn cập nhật công nghệ và xu hướng bảo mật mới, mà còn là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Kaspersky và NTS Security trong việc đồng hành cùng các đối tác kinh doanh tại Việt Nam, góp phần bảo vệ hàng triệu người dùng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Công ty TNHH Bảo Mật Nam Trường Sơn - Nhà phân phối Kaspersky tại Việt Nam.

Địa chỉ: 55/10 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.

Hotline: (028) 3841 8080 | Website: https://kaspersky.nts.com.vn.