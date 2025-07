Nữ chủ tịch phường xắn tay áo giúp dân dời rạp cưới

Mới đây, vào ngày 10-7, khi đang chủ trì cuộc họp, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế - nhận được phản ánh của người dân về trường hợp có một hộ dân dựng rạp đám cưới giữa đường, gây cản trở giao thông. Ngay lập tức, bà Thanh dừng cuộc họp, cùng với lực lượng đô thị của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu đến hiện trường.

Không quát mắng, không chỉ đạo ngay việc tháo dỡ, bà Thanh đã lắng nghe gia chủ trình bày hoàn cảnh. Bà Thanh đã chỉ đạo cán bộ phường tìm kiếm một mặt bằng ngay gần đó, có diện tích đủ rộng, không ảnh hưởng an ninh, trật tự, an toàn giao thông để gia chủ di dời rạp tới đó tổ chức đám cưới. Bà Thanh còn xắn tay áo, cùng với lực lượng đô thị phụ giúp di dời rạp cưới cho hộ dân này đến vị trí mới.

Bà Hoàng Thị Như Thanh kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất một trường học

An Cựu là một phường nằm ở trung tâm TP Huế, mới thành lập kể từ ngày 1-7 với 3 phường cũ là An Cựu, An Đông và An Tây nên có dân số đông, diện tích rộng. Việc đầu tiên khi về lãnh đạo phường, bà Thanh đã bố trí ngay lịch tiếp dân; tiến hành gặp gỡ 38 tổ trưởng tổ dân phố để lắng nghe ý kiến từ cơ sở, để cùng quyết tâm xây dựng phường An Cựu trở thành một trong những phường điểm của TP Huế về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội phát triển, môi trường trong lành với mục tiêu "5 không, 3 có".

Kể từ khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường, bà Thanh dường như không có một ngày nghỉ. Lúc thì bà đến khảo sát các trường học, lúc ra công trường kiểm tra việc thi công khi nhận được phản ánh của người dân. Ngày chủ nhật, bà lại cùng người dân, tất cả CB-CNVC, người lao động tại UBND phường ra quân dọn dẹp vệ sinh.

Bất kỳ khi nào nhận được phản ánh của dân, bà Thanh đều tức tốc giải quyết. Hễ dân điện thoại là bắt máy lắng nghe, khi dân cần đến gặp để trao đổi thì luôn sẵn sàng. Phương châm của bà Thanh là muốn người dân khi đến trụ sở hành chính của phường thì như nhà mình, đến làm thủ tục hành chính là được việc.