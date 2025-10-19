HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại trong tư thế bị trói tay chân

Tr.Đức

(NLĐO)- Bà T. được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, tay chân bị trói, tại hiện trường phát hiện có dấu vết cậy phá cửa.

Tối 18-10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (SN 2002, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), nghi phạm đã ra tay sát hại bà Đ.T.T., chủ tiệm tạp hóa ở phường Bình Khê, để cướp tài sản.

Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Ngọc Đức

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18-10, Công an phường Bình Khê nhận được tin báo về việc phát hiện bà Đ.T.T. (SN 1950, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê) tử vong tại nhà riêng cũng là tiệm tạp hóa do bị sát hại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự huy động các lực lượng chức năng khẩn trương, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định bà T. sinh sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà riêng. Do không thấy và không liên lạc được với bà T. từ chiều 17-10, đồng thời phát hiện nhà bà T. có dấu hiệu bất thường, người dân đã liên lạc với con gái bà là chị V.T.T.M. (SN 1982, trú tại khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

Khi cánh cửa mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói, tại hiện trường phát hiện có dấu vết cậy phá cửa tại các phòng, 1 con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ giết người, cướp tài sản

Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường vụ án

Khẩn trương huy động lực lượng tập trung điều tra, xác minh, truy vết, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Đức (SN 2002, thường trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; nơi ở hiện nay khu Trại Mới B, phường Bình Khê), là nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản". Đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Ngọc Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý vụ trọng án theo quy định của pháp luật

Cướp tài sản vụ án giết người nghi phạm Chủ tiệm tạp hoá
