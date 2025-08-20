Nữ du khách trẻ trở về từ Châu Phi rơi vào hôn mê do sốt rét

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nữ du khách trẻ trở về từ Châu Phi rơi vào hôn mê do sốt rét

N.Dung

(NLĐO) - Sau chuyến du lịch Châu Phi, nữ du khách 33 tuổi trở về bị sốt cao liên tục, co giật, rối loạn ý thức và hôn mê, được chẩn đoán bị sốt rét ác tính.

Trong một tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính. Đáng chú ý là tất cả bệnh nhân đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia thuộc Châu Phi.

Nữ du khách trở về từ Châu Phi rơi vào hôn mê do sốt rét - Ảnh 1.

Số ca nhập viện được chẩn đoán sốt rét ác tính đang có xu hướng tăng. Ảnh: Lê Thanh

Bệnh nhân đầu tiên là chị L.T.M. (33 tuổi, ở Lào Cai), có tiền sử du lịch Châu Phi cách đây 3 tháng, thời gian du lịch khoảng 1 tháng. Sau khi về nước, chị bắt đầu sốt cao 40°C, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, da xanh xao.

Bệnh nhân được điều trị tại một số bệnh viện trước hơn một tháng với chẩn đoán hội chứng thực bào máu nhưng không cải thiện. Người bệnh vẫn sốt cao liên tục, xuất hiện co giật, rối loạn ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum với mật độ cực cao (1,9 triệu ký sinh trùng/mm³ máu) – mức nguy hiểm. Sau điều trị tích cực, bệnh nhân dần cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi sát.

Người phụ nữ hôn mê do sốt rét

Trường hợp thứ hai, ông N.V.K. (45 tuổi, ở Hưng Yên), lao động tại Mali, nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, vàng da, bụng chướng. Xét nghiệm xác định anh mắc sốt rét ác tính với mật độ ký sinh trùng 48.000/mm³ máu. Sau khi điều trị tích cực bằng thuốc chống ký sinh trùng sốt rét, bệnh nhân đã thoát sốc và xuất viện.

Bệnh nhân thứ ba là chị V.T.P. (38 tuổi, ở Hải Phòng) vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc tại Nigeria. Ngay sau khi về nước, chị P. xuất hiện sốt, mệt mỏi và được người nhà phát hiện trong tình trạng hôn mê, được đưa ngay vào viện cấp cứu.

Bệnh nhân có chẩn đoán xác định sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, nguy cơ tử vong rất cao.

Nữ du khách trở về từ Châu Phi rơi vào hôn mê do sốt rét - Ảnh 2.

Phần lớn bệnh nhân sốt rét từng du lịch hoặc làm việc tại Châu Phi

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cảnh báo sốt rét ác tính dễ bị chẩn đoán nhầm nếu không khai thác kỹ bệnh sử, đặc biệt khi bệnh nhân vừa trở về từ vùng dịch tễ như Châu Phi.

Bệnh lây truyền qua muỗi Anopheles, thường gặp ở các quốc gia nhiệt đới. Khi có biến chứng nặng như sốc, suy đa tạng hoặc tổn thương não, nguy cơ tử vong rất cao nếu không điều trị kịp thời.

Những người chuẩn bị đi đến vùng có yếu tố nguy cơ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng bệnh hoặc uống thuốc dự phòng để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người trở về từ Châu Phi hoặc vùng lưu hành sốt rét, khi có biểu hiện sốt cấp tính, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Nữ giáo viên tiếng Anh người Nigeria mắc sốt rét ác tính nguy kịch

Nữ giáo viên tiếng Anh người Nigeria mắc sốt rét ác tính nguy kịch

(NLĐO) - Nữ giáo viên tiếng Anh 32 tuổi mắc sốt rét ác tính sau khi về thăm quê Nigeria và trở lại Việt Nam ngày 19-6. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng vật vã kích thích, sốt cao, huyết áp hạ, gan to.

Người đàn ông tái mắc sốt rét ác tính sau 20 năm

(NLĐO) - 20 năm sau mắc sốt rét ác tính, người đàn ông 37 tuổi tái mắc căn bệnh này dẫn đến suy hô hấp, thiếu máu nặng, phải cấp cứu

Bệnh viện dã chiến Việt Nam điều trị thành công ca bệnh sốt rét đặc biệt

(NLĐO)- Đây là trường hợp sốt rét khá đặc biệt, là lời cảnh báo quan trọng về sự đa dạng của khởi phát lâm sàng cũng như sự tiến triển nhanh của bệnh sốt rét

du lịch du lịch châu Phi sốt rét sốt rét ác tính ký sinh trùng muỗi đốt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo