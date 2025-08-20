Nữ du khách trẻ trở về từ Châu Phi rơi vào hôn mê do sốt rét

Trong một tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính. Đáng chú ý là tất cả bệnh nhân đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia thuộc Châu Phi.

Số ca nhập viện được chẩn đoán sốt rét ác tính đang có xu hướng tăng. Ảnh: Lê Thanh

Bệnh nhân đầu tiên là chị L.T.M. (33 tuổi, ở Lào Cai), có tiền sử du lịch Châu Phi cách đây 3 tháng, thời gian du lịch khoảng 1 tháng. Sau khi về nước, chị bắt đầu sốt cao 40°C, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, da xanh xao.

Bệnh nhân được điều trị tại một số bệnh viện trước hơn một tháng với chẩn đoán hội chứng thực bào máu nhưng không cải thiện. Người bệnh vẫn sốt cao liên tục, xuất hiện co giật, rối loạn ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum với mật độ cực cao (1,9 triệu ký sinh trùng/mm³ máu) – mức nguy hiểm. Sau điều trị tích cực, bệnh nhân dần cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi sát.

Người phụ nữ hôn mê do sốt rét

Trường hợp thứ hai, ông N.V.K. (45 tuổi, ở Hưng Yên), lao động tại Mali, nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, vàng da, bụng chướng. Xét nghiệm xác định anh mắc sốt rét ác tính với mật độ ký sinh trùng 48.000/mm³ máu. Sau khi điều trị tích cực bằng thuốc chống ký sinh trùng sốt rét, bệnh nhân đã thoát sốc và xuất viện.

Bệnh nhân thứ ba là chị V.T.P. (38 tuổi, ở Hải Phòng) vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc tại Nigeria. Ngay sau khi về nước, chị P. xuất hiện sốt, mệt mỏi và được người nhà phát hiện trong tình trạng hôn mê, được đưa ngay vào viện cấp cứu.

Bệnh nhân có chẩn đoán xác định sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, nguy cơ tử vong rất cao.

Phần lớn bệnh nhân sốt rét từng du lịch hoặc làm việc tại Châu Phi

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cảnh báo sốt rét ác tính dễ bị chẩn đoán nhầm nếu không khai thác kỹ bệnh sử, đặc biệt khi bệnh nhân vừa trở về từ vùng dịch tễ như Châu Phi.

Bệnh lây truyền qua muỗi Anopheles, thường gặp ở các quốc gia nhiệt đới. Khi có biến chứng nặng như sốc, suy đa tạng hoặc tổn thương não, nguy cơ tử vong rất cao nếu không điều trị kịp thời.

Những người chuẩn bị đi đến vùng có yếu tố nguy cơ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng bệnh hoặc uống thuốc dự phòng để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người trở về từ Châu Phi hoặc vùng lưu hành sốt rét, khi có biểu hiện sốt cấp tính, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.