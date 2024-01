Công an tỉnh Nghệ An ngày 9-1 cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án bà Nguyễn Kim Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tiến, và Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát, có hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để "bảo kê" các xe tải.

Trước khi bị bắt giữ về hành vi "bảo kê" 70 xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ đồng, bà Nguyễn Kim Tiến được biết đến là một người xinh đẹp và giàu lòng nhân ái. Năm 2021, bà Nguyễn Kim Tiến giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu ảnh quý bà thanh lịch Việt Nam. Năm 2022, người phụ nữ này tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam, giành giải Người đẹp áo dài và Người đẹp nhân ái.

Bà Nguyễn Kim Tiến trong một cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: Facebook

Trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu mà mình tham gia, bà Tiến quyên góp 2 vật phẩm trị giá gần 500 triệu đồng để thực hiện các dự án thiện nguyện vì cộng đồng. Người phụ nữ này thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật... trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Ngoài xinh đẹp, bà Nguyễn Kim Tiến còn được biết tới là một doanh nhân thành đạt, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi với trang trại chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả quy mô lớn ở thị xã Thái Hòa. Năm 2023, bà Nguyễn Kim Tiến là một trong hai cá nhân tiêu biểu tại tỉnh Nghệ An được bầu chọn là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023". Ngoài ra, bà Nguyễn Kim Tiến còn được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Nghệ An nhiều lần tặng bằng khen, được các cấp cơ sở, ngành địa phương tặng giấy khen, kỷ niệm chương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ đầu năm 2020, bà Nguyễn KimTiến thông tin tới các chủ xe trên địa bàn mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng CSGT, có thể tác động, can thiệp xin lực lượng CSGT bỏ qua lỗi cho phương tiện vi phạm.

Bà Nguyễn Kim Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Để được "bảo kê", bà Tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hằng tháng với số tiền 10 triệu đồng/1 phương tiện. Để che giấu hành vi phạm tội, Tiến đã thành lập công ty để hợp thức hóa số tiền mà các chủ phương tiện phải đóng hằng tháng.

Tiến hành khám xét nhà ở và trang trại của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Qua xác minh, xác định từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 70 phương tiện đóng tiền hằng tháng cho Nguyễn Kim Tiến để được dán lôgô Công ty Kim Tiến.

Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ 30 phương tiện và đang tiếp tục xác minh, thu giữ những phương tiện còn lại. Bước đầu xác định tổng số tiền mà Nguyễn Kim Tiến đã thu từ các chủ phương tiện từ năm 2020 đến nay là hơn 5 tỉ đồng.