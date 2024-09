Cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM và đồng phạm gây thiệt hại hơn 39 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Ngô Võ Kế Thành (cựu giám đốc Trung tâm R&D), Đinh Minh Hiệp (cựu trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM, cựu giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM), cùng 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM.



Các bị can Trần Thị Bình Minh, Phan Tất Thắng. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan đến vụ án, bị can Trần Thị Bình Minh (cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT TP HCM) và Phan Tất Thắng (cựu phó trưởng Phòng kinh tế thuộc Sở KH-ĐT TP HCM) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử TP HCM (Dự án Mens); Dự án Hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển nguồn giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường (Dự án Nấm), các bị can đã thông đồng về việc lập danh mục mua sắm, giá đầu ra, lập, thẩm định dự toán, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu trái pháp luật.

Qua đó, để công ty T.S.T của Hoàng Minh Bá trúng thầu, gây thiệt hại hơn 39,4 tỉ đồng.

Dự án Nấm và Dự án Mems đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP HCM, được UBND TP HCM phân cấp cho Sở KH-ĐT là đơn vị thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự toán. Dự án Nấm và Dự án Mems được các Chủ đầu tư có tờ trình gửi Sở KH-ĐT thẩm định, phê duyệt. Trong đó, Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, phụ trách về dự án, tham mưu trực tiếp là bị can Phan Tất Thắng, Phó Trưởng phòng kinh tế.

Kết luận điều tra thể hiện trước tết Nguyên đán năm 2016, Hoàng Minh Bá nhận được thông tin từ Nguyễn Trần Long, Giám đốc Công ty A.L.A, về việc cả 2 Dự án Nấm và Mems đã được Phòng Kinh tế lập báo cáo thẩm định và đề xuất phê duyệt nhưng Trần Thị Bình Minh không ký.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước với Phan Tất Thắng nên Hoàng Minh Bá đến Phòng làm việc của Thắng thông báo cho bị can này biết Giám đốc Công ty T.S.T đang theo Dự án Nấm và Dự án Mems. Qua đó, Hoàng Minh Bá nhờ Phan Tất Thắng hỗ trợ, tác động để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khi thực hiện xong thì Giám đốc Công ty T.S.T sẽ cảm ơn.

Tại đây, Thắng xác nhận các thông tin về việc Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Trần Thị Bình Minh không ký quyết định phê duyệt ở trên. Do vậy, Hoàng Minh Bá trực tiếp vào Phòng làm việc của Trần Thị Bình Minh, nhờ hỗ trợ, giúp cho doanh nghiệp triển khai 2 Dự án và được Minh đồng ý. Khi đó, Hoàng Minh Bá đã đưa cho Trần Thị Bình Minh quà tết 200 triệu đồng. Sau đó, Trần Thị Bình Minh yêu cầu Phòng Kinh tế đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt 2 dự án và ký quyết định phê duyệt.

Trong đó, khi ký quyết định phê duyệt Dự án Mems, Trần Thị Bình Minh thấy Chứng thư thẩm định giá của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long đã quá hạn nên đã chỉ đạo Phan Tất Thắng chỉnh sửa vào Dự thảo Quyết định thành nội dung "Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá, kèm theo Chứng thư thẩm định giá của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long" để Minh ký trước rồi yêu cầu Thắng cùng Chủ đầu tư hợp thức lại Chứng thư thẩm định giá cho phù hợp. Phan Tất Thắng đã trao đổi lại với bị can Nguyễn Đức Quỳnh về nội dung này nhưng cho đến nay các bị can chưa chỉnh sửa, hợp thức Chứng thư thẩm định giá.

Tại giai đoạn phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án, do đã đồng ý giúp Hoàng Minh Bá nên Phan Tất Thắng tham mưu cho Trần Thị Bình Minh ký Quyết định phê duyệt trong khi căn cứ đưa ra giá gói thầu là Chứng thư thẩm định giá của 2 dự án đều hết hạn nhưng vẫn được phê duyệt… gây thiệt hại cho nhà nước 39,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, sau khi Công ty T.S.T trúng thầu, Hoàng Minh Bá nhiều lần đưa cho cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT 600 triệu đồng và quà trị giá 200 triệu đồng. Như vậy, bị can Trần Thị Bình Minh đã hưởng lợi 1 tỉ đồng, Thắng nhận của Hoàng Minh Bá số tiền 350 triệu đồng.