"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím"

Trang Allkpop thông tin Tòa án quận Tây Seoul tuyên án hai bị cáo phải nộp tiền bồi thường thiệt hại tinh thần tổng cộng 500.000 won cho Son Dam-bi vì đã đăng những bình luận phỉ báng nhắm vào cô.

Ban đầu, Son Dam-bi yêu cầu các bị cáo bồi thường đến 23 triệu won. Tuy nhiên, tòa án đã quyết định mức bồi thường cuối cùng sau khi xem xét toàn diện nội dung và mức độ nghiêm trọng của các bình luận, cũng như các tình tiết xung quanh.

Son Dam-bi thắng kiện những kẻ phỉ báng cô trên mạng

Một số thông tin cho rằng Son Dam-bi cũng đã đệ đơn kiện tương tự chống lại ba người khác nhưng sau đó đã rút lại đơn kiện trong quá trình tố tụng.

Vụ kiện bắt nguồn từ vụ án tấn công tình dục liên quan đến Lee Kyu-hyun - em trai của chồng Son Dam-bi. Theo đó, năm 2022, Lee Kyu-hyun bị tố dụ dỗ một nữ sinh dưới chiêu bài chúc mừng nhập học, khuyến khích cô uống rượu rồi cố gắng tấn công tình dục.

Trong quá trình điều tra, các công tố viên xác nhận Lee Kyu-hyun quay phim trái phép nạn nhân trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 1 năm 2023, tòa đã tuyên án Lee Kyu-hyun 4 năm tù giam, hoàn thành 40 giờ chương trình điều trị bạo lực tình dục, cấm làm việc tại các cơ quan liên quan đến trẻ em trong 10 năm.

Ngay khi vụ việc diễn ra, Son Dam-bi đã thành mục tiêu bôi nhọ, lăng mạ dữ dội trên mạng xã hội chỉ vì cô là chị dâu của Lee Kyu-hyun.

Cô bị bôi nhọ chỉ vì là chị dâu của tội phạm Lee Kyu-hyun

Son Dam-bi cưới Lee Kyu-hyuk - cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia

"Nữ hoàng gợi cảm" này đã khởi kiện vào tháng 2-2025 để đáp trả những kẻ "anh hùng bàn phím" thích thóa mạ người khác.

Son Dam-bi sinh năm 1983, từng tham gia nhiều phim: "Dream", "Lights and Shadows", "Mrs. Cop 2", "Khi hoa trà nở"…