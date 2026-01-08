HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu Son Dam-bi, được mệnh danh "Nữ hoàng gợi cảm" Hàn Quốc, thắng kiện những kẻ bình luận ác ý, phỉ báng cô.

Trang Allkpop thông tin Tòa án quận Tây Seoul tuyên án hai bị cáo phải nộp tiền bồi thường thiệt hại tinh thần tổng cộng 500.000 won cho Son Dam-bi vì đã đăng những bình luận phỉ báng nhắm vào cô.

Ban đầu, Son Dam-bi yêu cầu các bị cáo bồi thường đến 23 triệu won. Tuy nhiên, tòa án đã quyết định mức bồi thường cuối cùng sau khi xem xét toàn diện nội dung và mức độ nghiêm trọng của các bình luận, cũng như các tình tiết xung quanh.

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím" - Ảnh 1.

Son Dam-bi thắng kiện những kẻ phỉ báng cô trên mạng

Một số thông tin cho rằng Son Dam-bi cũng đã đệ đơn kiện tương tự chống lại ba người khác nhưng sau đó đã rút lại đơn kiện trong quá trình tố tụng.

Vụ kiện bắt nguồn từ vụ án tấn công tình dục liên quan đến Lee Kyu-hyun - em trai của chồng Son Dam-bi. Theo đó, năm 2022, Lee Kyu-hyun bị tố dụ dỗ một nữ sinh dưới chiêu bài chúc mừng nhập học, khuyến khích cô uống rượu rồi cố gắng tấn công tình dục.

Trong quá trình điều tra, các công tố viên xác nhận Lee Kyu-hyun quay phim trái phép nạn nhân trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 1 năm 2023, tòa đã tuyên án Lee Kyu-hyun 4 năm tù giam, hoàn thành 40 giờ chương trình điều trị bạo lực tình dục, cấm làm việc tại các cơ quan liên quan đến trẻ em trong 10 năm.

Ngay khi vụ việc diễn ra, Son Dam-bi đã thành mục tiêu bôi nhọ, lăng mạ dữ dội trên mạng xã hội chỉ vì cô là chị dâu của Lee Kyu-hyun.

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím" - Ảnh 2.

Cô bị bôi nhọ chỉ vì là chị dâu của tội phạm Lee Kyu-hyun

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím" - Ảnh 3.

"Nữ hoàng gợi cảm" Son Dam-bi thắng kiện "anh hùng bàn phím" - Ảnh 4.

Son Dam-bi cưới Lee Kyu-hyuk - cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia

"Nữ hoàng gợi cảm" này đã khởi kiện vào tháng 2-2025 để đáp trả những kẻ "anh hùng bàn phím" thích thóa mạ người khác.

Son Dam-bi sinh năm 1983, từng tham gia nhiều phim: "Dream", "Lights and Shadows", "Mrs. Cop 2", "Khi hoa trà nở"…

Lê Hoàng Phương thắng kiện nhưng bị bạo lực mạng

Lê Hoàng Phương thắng kiện nhưng bị bạo lực mạng

(NLĐO) - Sau gần một tuần kể từ ngày tòa án ra phán quyết bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bệnh viện Nam An, Hoa hậu Lê Hoàng Phương trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng.

Nữ rapper Cardi B thắng kiện liên quan hình xăm

(NLĐO) – Cardi B cùng ê-kíp đã chiến thắng vụ kiện liên quan đến cáo buộc vi phạm quyền riêng tư, sử dụng hình xăm trái phép trên bìa album đầu tay trong sự nghiệp của nữ rapper này, ra mắt năm 2016. Nguyên đơn trước đó yêu cầu được bồi thường tối thiểu 5 triệu USD.

“Cướp biển” Johnny Depp "tăng giá" sau thắng kiện vợ cũ

(NLĐO) - Sau chiến thắng tại tòa của “cướp biển” Johnny Depp trước vợ cũ Amber Heard, nam diễn viên tăng cao giá trị. Một số phục trang cũ của anh cũng tăng giá cao chót vót.

