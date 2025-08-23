HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Nữ hoàng nhạc phim" kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Lyn - một trong những "nữ hoàng nhạc phim" Hàn Quốc, công bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn cùng nam ca sĩ Lee Soo.

"Nữ hoàng nhạc phim" Lyn và Lee Soo tan vỡ sau 11 năm chung sống

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc ngày 23-8 thông tin Lyn và Lee Soo đã không còn chung đường, chung bước. Họ đã chính thức ly hôn sau 11 năm chung sống cùng nhau. Cả hai không nêu lý do dẫn đến ly hôn.

"Nữ hoàng nhạc phim" kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm- Ảnh 1.

Vợ chồng Lyn và Lee Soo đều là ca sĩ

Dẫu vậy, Lyn và Lee Soo vẫn sẽ tôn trọng lẫn nhau với tư cách nghệ sĩ, đồng nghiệp.

Lyn sinh năm 1981, tên thật Lee Se-jin. Cô nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc phim như "Back in Time" - nhạc phim "Mặt trăng ôm mặt trời", "My Destiny" - nhạc phim "Vì sao đưa anh tới", "With You" - nhạc phim "Hậu duệ mặt trời", "Love Story" - nhạc phim "Huyền thoại biển xanh"…

Trong khi đó, ca sĩ Lee Soo là thành viên ban nhạc MC the Max, từng hát nhạc phim "Hậu duệ mặt trời". Cả hai kết hôn năm 2014 và đến nay chưa có con.

Lyn từng khốn đốn vì bê bối mua dâm trẻ vị thành niên trước khi cưới của Lee Soo

Năm 2009, Lee Soo từng bị cáo buộc tội mua dâm trẻ vị thành niên. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có một nhóm hoạt động mại dâm bất hợp pháp đã tuyển dụng thiếu nữ 17 tuổi bỏ nhà đi. Họ khai dối tuổi và đăng ký thông tin, hình ảnh cô lên trang web môi giới mại dâm và Lee Soo đã mua dâm cô gái.

"Nữ hoàng nhạc phim" kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm- Ảnh 3.

Họ kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm

Lee Soo thừa nhận hành vi mua dâm nhưng phủ nhận việc biết tuổi thật của cô gái. Cuối cùng, vụ án kết thúc với việc hoãn truy tố nam ca sĩ. Tuy nhiên, đây vẫn là vết đen lớn trong sự nghiệp, cuộc sống Lee Soo.

Lyn đã nhiều lần "đấu khẩu" với cư dân mạng về vụ việc của chồng. Năm 2019, cô thừa nhận vụ bê bối mua dâm của chồng là sự thật nhưng có nhiều thông tin sai lệch, thêu dệt xung quanh. Sau đó, cô từng trải lòng trong talkshow rằng hối hận khi đã lên tiếng bênh vực chồng năm 2019 bởi động thái này chẳng giúp gì cho vợ chồng cô.

Nữ hoàng nhạc phim Lyn ca sĩ Lee Soo ly hôn đường ai nấy đi Hậu duệ mặt trời
