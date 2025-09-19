HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nữ nhà báo ra mắt tiểu thuyết về nạn buôn người

Yến Anh

(NLĐO)- Nhà báo Ngọc Trần cho biết chị viết tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời" với những trăn trở về số phận người hàng xóm, nạn nhân của nạn buôn người.

"Chuyện của mặt trời" ám ảnh người đọc khi khắc họa số phận của những người phụ nữ nông thôn, nạn nhân của nạn buôn bán người, trong dòng chảy dữ dội của xã hội đương đại. Tác phẩm bắt đầu bằng bước chân non nớt của Ngoãn, cô gái quê ngây thơ lần đầu đi xa cùng người mình thương, để rồi từ giấc mơ giản dị rơi thẳng vào tấn bi kịch trần gian khi bị lừa bán như một món hàng nơi đất khách quê người.

Nữ nhà báo ra mắt tiểu thuyết về nạn buôn người- Ảnh 1.

Sách do Công ty Sách Đông Tây và Nhà xuất bản Văn học ấn hành

Hành trình của Ngoãn, từ ánh sáng rực rỡ đến bóng tối khép chặt, là câu chuyện vừa riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho bao kiếp người bị chà đạp trong nghịch cảnh.

Tác giả Ngọc Trần từng là nhà báo có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực văn hoá, giải trí. Chị từng giành giải ba cuộc thi Từ trong ký ức của Báo Người Lao Động. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay "Ngày mai có khi là kiếp sau" (2021), chị từng có nhiều tác phẩm đăng tải trên các báo Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ TPHCM, Phụ nữ Thủ đô…

Nữ nhà báo ra mắt tiểu thuyết về nạn buôn người- Ảnh 2.

Tác giả Ngọc Trần

Trong buổi gặp gỡ chia sẻ về cuốn sách, Ngọc Trần cho hay "Chuyện của mặt trời" lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mình trải qua thời ấu thơ, với những thương nhớ đồng quê da diết và những trăn trở, băn khoăn về số phận người hàng xóm, đã từ lâu không còn nhớ mặt. Vì vậy, có rất nhiều câu chuyện thật, nỗi đau thật ẩn giấu trong từng con chữ, dễ chạm đến trái tim độc giả.

Chị nói thêm, chị viết tiểu thuyết hoàn toàn trên điện thoại trong những đêm mất ngủ. "Đó không chỉ là hành trình của nhân vật mà là hành trình tìm kiếm ánh sáng của bản thân mình"- tác giả Ngọc Trần bày tỏ.

Nữ nhà báo ra mắt tiểu thuyết về nạn buôn người- Ảnh 3.

Ngọc Trâm cho biết chị viết tiểu thuyết hoàn toàn trên điện thoại trong những đêm mất ngủ

Biên tập viên Mai Huê, Nhà sách Đông Tây, chia sẻ khi được giao biên tập truyện của Ngọc Trần, chị đã lặng lẽ ngồi lau nước mắt.

"Điều tôi day dứt nhất sau khi đóng lại cuốn "Chuyện của mặt trời" không phải là tình yêu mà là tình cảm gia đình. Thực ra với kinh nghiệm của một biên tập viên (dù không đọc trinh thám nhiều), tôi cũng nắm được cơ bản diễn biến của truyện sau đó sẽ thế nào, chỉ chờ đợi những gài gắm của tác giả. Thực sự là lôi cuốn, chặt chẽ. Đồng nghiệp soát morat cùng tôi sau khi đọc xong lần một cũng phải thốt lên: Tác giả này có là nhà báo không mà viết truyện cô đúc, nhiều tình tiết nhưng quá là logic" – biên tập viên Mai Huê bày tỏ.

Tin liên quan

Phim khai thác chủ đề buôn người sắp phát sóng

Phim khai thác chủ đề buôn người sắp phát sóng

Bộ phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" do Nguyễn Hoàng Anh đạo diễn, dài 28 tập, sẽ phát sóng độc quyền trên ứng dụng VieON từ đầu tháng 7-2025.

