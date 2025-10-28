Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh

Ngày 28-10, ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh - cho biết đã nắm được vụ phụ huynh xông vào trường đánh giáo viên và đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến báo cáo vụ việc.

Phụ huynh xông vào trường đánh thầy giáo dạy thể dục.

Theo báo cáo của Trường THPT Rạch Kiến, ngày 20-10, cô Võ Thị Kim C. - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhận được tin nhắn từ cô Phạm Thị Hương L. (giáo viên Trường THPT Rạch Kiến) về việc nữ sinh lớp 10 là N.T.T.L đang bị một giáo viên nam "làm chuyện xấu".

Ngày 21-10, cô C. mời nữ sinh L. lên phòng để lấy thông tin sự việc. Em L. trình bày rằng ông N.V.T. (giáo viên môn giáo dục quốc phòng) đã nhắn tin "thân mật" qua lại và có hành động đụng chạm vào cơ thể em. Mong muốn của em là sự việc dừng lại để an tâm học tập.

Ngày 22-10, ban giám hiệu mời ông T. lên trao đổi sự việc xảy ra với L. Sau khi nghe trình bày bản tường trình của học sinh, ông T. thừa nhận đã sai khi nhắn tin "thân mật" qua lại với L., nhưng khẳng định không có hành động đụng chạm vào cơ thể học sinh.

Ban giám hiệu yêu cầu ông T. viết bản kiểm điểm, đồng thời cam kết không để sự việc xảy ra lần nữa. Ban tư vấn học đường đã trao đổi lại với học sinh L., em đồng ý với cách giải quyết của ban giám hiệu.

Đến 14 giờ 25 phút ngày 27-10, mẹ ruột của L. và 1 người phụ nữ khác đến trường xin bảo vệ cho vào với lý do trao đổi việc học của học sinh.

Tuy nhiên, 2 người này đi thẳng xuống phòng thiết bị, xông vào đánh ông T. và những người can ngăn; đồng thời có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm ban giám hiệu nhà trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cho Công an xã Rạch Kiến đến xử lý. Công an xã đã có mặt làm việc với ban giám hiệu và 2 người phụ nữ gây rối an ninh trật tự trường học.

Hiện, sự việc đang được Công an xã Rạch Kiến điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.