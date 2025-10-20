HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ, chém trọng thương đối thủ kém 20 tuổi

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Mâu thuẫn cá nhân, “nữ quái” 9X rủ nhóm thiếu niên mang dao xông vào phòng trọ chém trọng thương nhiều người rồi bỏ trốn.

Ngày 20-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ chém người: Vụ án gây chấn động Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phạm Thị Ngọc Trang cùng các đối tượng côn đồ

Các bị can gồm Phạm Thị Ngọc Trang (SN 1991, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (SN 2007, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Tiến Dũng (SN 2008, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (SN 2006; trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Thị Ngọc Trang có mâu thuẫn cá nhân với nhóm đối thủ có tuổi đời nhỏ hơn gần 20 tuổi, gồm Nguyễn Hoàng Bảo Trân (SN 2011), Lê Thị Bảo Trân (SN 2008) và Phan Thị Mai Liên (SN 2002).

Để giải quyết, Trang đến tìm gặp nhóm của Trân, đồng thời rủ thêm các đối tượng Phong, Dũng và Huy đi cùng để "đánh trả" nếu có xô xát. Đáng nói, Lê Hoàng Phong mang theo một con dao dài 60cm làm hung khí.

Nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ chém người: Vụ án gây chấn động Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các đối tượng mang theo dao, xông vào phòng trọ chém nhiều người bị thương

Khi đến phòng trọ, cả nhóm đã xông vào đánh khiến Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên, Lê Hữu Tín (SN 2010) và Võ Lê Hoàng Châu (SN 2011) bị thương, trong đó một số nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn và cất giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương (TP Đà Nẵng).

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, Công an TP Đà Nẵng lập tức vào cuộc, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

nữ quái nhóm côn đồ Công an Đà Nẵng chém người trong phòng trọ
