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Pháp luật

Nữ quái giả đàn ông, ra tay cướp giật tại tiệm vàng ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Giả nam giới vào tiệm vàng hỏi mua trang sức, cô gái 26 tuổi bất ngờ giật lắc vàng rồi lên xe bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ

Ngày 17-6, Công an phường Thuận Giao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý Lữ Thị Bé Thảo (26 tuổi, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện gây án và tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ quái cướp tiệm vàng ở TPHCM: Chiêu trò táo bạo giả nam giới - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh cô gái giả nam giới vào tiệm vàng giật tài sản rồi bỏ chạy

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16-6, Công an phường Thuận Giao tiếp nhận tin báo từ chủ tiệm vàng Kim Thùy Dung trên đường DA6, khu phố Bình Giao, về việc bị một người giả nam giới vào cướp giật tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp truy xét xuyên đêm để truy bắt nghi phạm.

Nữ quái cướp tiệm vàng ở TPHCM: Chiêu trò táo bạo giả nam giới - Ảnh 2.

Thảo nhanh chóng bị công an xác định, bắt giữ. Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 32 phút cùng ngày, Thảo điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thùy Dung. Thảo dựng xe bên lề đường và vẫn để nổ máy nhằm chuẩn bị phương tiện tẩu thoát.

Sau đó, Thảo vào tiệm với vai khách hàng, yêu cầu chủ tiệm cho xem một chiếc lắc vàng loại 610, kiểu dáng 4 lá đen, trọng lượng khoảng 8 phân.

Lợi dụng lúc chủ tiệm đang giới thiệu sản phẩm, Thảo bất ngờ giật chiếc lắc vàng rồi chạy ra ngoài, lên xe máy phóng đi theo hướng đường NA10 để bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17-6, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Thảo khi cô ta đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ thu thập được cùng dữ liệu camera ghi lại diễn biến vụ việc, Thảo bước đầu thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

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