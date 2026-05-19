Thời sự

Nữ sinh lớp 6 tố bị nhóm bạn đánh hội đồng, bắt quỳ, lau chân

Cao Nguyên

(NLĐO) - Bị nghi ngờ "cướp người yêu" của bạn, 1 nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk tố bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi, bò dưới đất...

Ngày 19-5, lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã nắm được thông tin em H.A.V. (học sinh lớp 6 của trường) bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Đắk Lắk: Vụ việc gây sốc trong trường học - Ảnh 1.

Bị nhóm bạn đánh bầm dập, nữ sinh lớp 6 phải nhập viện điều trị

Theo nhà trường, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo trường cùng giáo viên đã đến thăm hỏi, động viên học sinh, đồng thời phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, bà H.N.Ô.Ê. (trú xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã trình báo cơ quan công an về việc con gái mình bị một nhóm thiếu niên đánh hội đồng, gây thương tích và sang chấn tâm lý.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Đắk Lắk: Vụ việc gây sốc trong trường học - Ảnh 2.

Không chỉ đánh đập, nhóm thiếu niên còn bắt nữ sinh ra giữa trời nắng để "tạo dáng" quay clip

Theo trình bày của người mẹ, trưa 17-5, em H.A.V. sang nhà bạn chơi. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, em nhận được tin nhắn của một người tên H.Th., yêu cầu đến khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) để “nói chuyện”.

Khi em H.A.V. cùng 3 người bạn khác đến nơi thì phát hiện đã có sẵn một nhóm khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, đứng chờ. Theo gia đình, nhóm này đã thu điện thoại, giữ chìa khóa xe của các em rồi lao vào đánh hội đồng nữ sinh.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ở Đắk Lắk: Vụ việc gây sốc trong trường học - Ảnh 3.

Nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn đánh đập, bắt quỳ

Không dừng lại ở đó, nhóm thiếu niên còn bị tố bắt em H.A.V. quỳ xin lỗi, bò dưới đất, cõng người khác và lau chân cho một người trong nhóm. Trong lúc hành hung, nhóm này liên tục đánh vào vùng đầu, mặt, vai, lưng và tai khiến nữ sinh bị thương tích, tinh thần hoảng loạn.

Ngồi cạnh mẹ, em H.A.V. cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khi một bạn nữ nghi ngờ em “cướp người yêu”. Tuy nhiên, nữ sinh khẳng định giữa hai bên chỉ nhắn tin qua lại liên quan đến việc tương tác trên mạng xã hội, không có quan hệ tình cảm như phía bên kia nghĩ.

Theo gia đình, sau khi xảy ra vụ việc, em H.A.V. chỉ khóc, không dám kể lại sự việc vì bị nhóm bạn đe dọa sẽ tiếp tục chặn đánh nếu nói ra. 

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin báo nên lập tức đưa em V. đến bệnh viện thăm khám.

Bác sĩ xác định nữ sinh bị xây xát nhiều vị trí ở tay chân, vùng đầu cần tiếp tục theo dõi, một bên tai của nữ sinh này cũng nghe không rõ và tinh thần hoảng loạn.

