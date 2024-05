Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn học lột quần áo, hành hung dã man

Ngày 21-5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh liên tục bị nhóm nữ sinh khác hành hung dã man.



Nữ sinh bị nhóm này chửi bới rồi thay nhau lao vào đánh đập, thậm chí dùng mũ bảo hiểm quật vào đầu. Khi ngã xuống đất, nữ sinh này còn bị cả nhóm đá, đạp liên tục vào mặt mà không dám phản ứng, chỉ biết chịu trận.

Sau đó, nữ sinh còn bị một người trong nhóm đè xuống đất lột quần áo dù em đã quỳ xuống van xin.

Nữ sinh lớp 7 Trường THCS Quang Trung (thị xã Ninh Hòa) bị đánh hội đồng

Mẹ của nữ sinh nêu trên cho biết con bà - em L.T.H.C, học sinh lớp 7 Trường THCS Quang Trung ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa - bị hành hung vào ngày 17-5.

Nguyên nhân là do C. mâu thuẫn với nhóm nữ sinh cùng trường. Sau đó, nhóm này đã ép C. ra một khu đất trống vắng vẻ rồi cùng 2 nữ sinh lớp 9 đã nghỉ học đánh em và quay clip.

C. sau khi bị đánh phải vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng hoang mang.

Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của một nữ sinh trong nhóm hành hung C. đã đến nhà xin lỗi em và gia đình. Nhà trường cũng đã mời những người liên quan đến làm việc.

Đến ngày 21-5, trên mạng xã hội xuất hiện những clip cho thấy nữ sinh lớp 7 này bị đánh đập rất dã man.

"Con gái tôi bị đè xuống đất hành hung, lột quần áo... Gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng, nhà trường làm rõ vụ việc, trả lại công bằng, danh dự cho con tôi" - phụ huynh em C. bức xúc.

Nữ sinh bị hành hung, sau đó còn bị lột quần áo

Theo báo cáo của Trường THCS Quang Trung gửi UBND thị xã Ninh Hòa, Phòng GD-ĐT và xã Ninh Quang, vào sáng 17-5, sau khi tan học, 4 học sinh cùng khối lớp 7 của trường đã gọi 2 "bà chị" tới đánh em C.

Đến trưa 18-5, lãnh đạo nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp em C. và giáo viên chủ nhiệm lớp các học sinh liên quan liên hệ với phụ huynh để cùng nhau giải quyết.

Các học sinh này đã thừa nhận hành vi của mình và hứa không tái phạm. Các em đều xin lỗi thầy cô và phụ huynh về hành động của mình.

UBND xã Ninh Quang cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh.