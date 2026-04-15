HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ sinh lớp 8 bị bạn dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo giữa lớp

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường dùng ghế đánh vào đầu, bắt quỳ gối, cởi áo giữa lớp gây bất bình dư luận

Ngày 15-4, tin từ Trường THCS Ngọc Lặc (xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết nhà trường đã có báo cáo vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị một nhóm bạn cùng trường dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo ngay giữa lớp rồi quay clip.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo giữa lớp - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh B.G.H. bị bạn dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo giữa lớp. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo, trước đó Trường THCS Ngọc Lặc tiếp nhận phản ánh từ gia đình học sinh B.G.H (học sinh lớp 8A1) về việc em bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Vào cuộc xác minh, xác định vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30-3, sau khi tan học, giáo viên ra về, 3 học sinh lớp 8A1 ở lại lớp giải quyết mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Cụ thể, hai em P.H.A và P.Q.C đã đánh nữ sinh B.G.H..

Ngay sau đó nắm bắt rõ vụ việc, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến trường để giải quyết. Đồng thời, gia đình H. đưa em đến bệnh viện khám sức khỏe, kết quả em H. không bị tổn thương cơ thể, ngày hôm sau, em H. vẫn đi học bình thường.

Cũng theo báo cáo, nhà trường cũng đã phối hợp với công an xã để xác minh nguyên nhân và có biện pháp răn đe các học sinh khác.

"Đến nay, hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định kỷ luật đối với học sinh P.H.A. và P.Q.C. Các gia đình đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. Cả 3 học sinh đã xin lỗi nhau và hứa không tái phạm"- báo cáo nêu.

Trước đó, một độc giả đã gửi thông tin phản ánh kèm clip nữ sinh H. bị bạn đánh hội đồng gây bất bình.

Theo nội dung clip, nữ sinh H. bị một nhóm bạn khống chế, chửi bới và dùng ghế nhựa đánh vào đầu. Bất bình hơn, các học sinh còn ép cởi áo và quay clip. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, sự việc vẫn tiếp diễn. Nhóm học sinh cũng đe dọa sẽ phát tán clip nếu nạn nhân kể lại vụ việc.

Tin liên quan

Nữ sinh lớp 7 bị 2 nam sinh lớp 9 đánh nhập viện

Nữ sinh lớp 7 bị 2 nam sinh lớp 9 đánh nhập viện

(NLĐO) – Nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 7 bị 2 nam sinh lớp 9 đánh nhập viện do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội.

Vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ: Thêm 2 học sinh bị đuổi học

(NLĐO)- Liên quan tới vụ việc nữ sinh lớp 11 ở Thanh Hóa bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ, thêm 2 nữ sinh khác bị đuổi học 1 năm

Rùng mình với clip nữ sinh đánh bạn bầm dập, nhóm bạn reo hò

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh cấp 2 lao vào đánh nhau trong tiếng reo hò của bạn khiến một em phải nhập viện, gây bức xúc dư luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo