Nữ tạp vụ hẹn nam sinh viên tới nhà nghỉ rồi dùng dao tấn công nhằm quỵt nợ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nữ tạp vụ hẹn nam sinh viên tới nhà nghỉ rồi dùng dao tấn công nhằm quỵt nợ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nhằm quỵt nợ, một nữ tạp vụ trường đại học hẹn nam sinh viên tới nhà nghỉ rồi dùng dao sát hại chủ nợ nhưng bất thành.

Ngày 25-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý vụ việc đối tượng H Bliêk Êban (SN 1993, nhân viên tạp vụ tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) có hành vi dùng dao đâm anh N.C.T. (SN 2002, sinh viên của trường này) nhằm quỵt nợ.

Nữ tạp vụ quỵt nợ bị tấn công bằng dao tại nhà nghỉ ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đối tượng H Bliêk Êban

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết nên từ năm 2019 đến tháng 11-2025, anh T. nhiều lần cho H Bliêk Êban vay tổng số 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận. Theo đó, nếu H Bliêk Êban không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên cha mẹ cho anh T. để trừ nợ.

Nữ tạp vụ quỵt nợ bị tấn công bằng dao tại nhà nghỉ ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Con dao mà đối tượng H Bliêk Êban dùng tấn công anh N.C.T.

Tuy nhiên, H Bliêk Êban không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết.

Anh T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp cha mẹ H Bliêk Êban để làm việc.

Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H Bliêk Êban nảy sinh ý định tấn công anh T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11 giờ ngày 7-2, H Bliêk Êban mang theo một con dao hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Buôn Ma Thuột) để nói chuyện nợ nần.

Do nhà nghỉ này hết phòng, anh T. chở H Bliêk Êban đến nhà nghỉ gần đó. Khi đi, anh T. rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh.

Tại phòng nghỉ, H Bliêk Êban bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh T. khi nạn nhân đang mở cửa ra ngoài.

Nhờ phản xạ tránh né kịp thời, các nhát dao chỉ trượt qua vùng cổ và đầu của anh T.

Sau đó, anh T. đẩy ngã đối tượng và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao H Bliêk Êban cho cơ quan công an.

Tin liên quan

Vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ thoát án tử

Vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ thoát án tử

(NLĐO) – Mặc dù hành vi giết người là tương xứng với mức án tử hình nhưng nhờ áp dụng luật mới nên vợ nguyên bí thư xã Kim Long đã thoát tội chết.

Tòa Tối cao xem xét lại vụ vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ

(NLĐO) - Cho rằng có dấu hiệu sai phạm trong vụ án vợ bí thư xã giết người, quỵt nợ nên TAND Tối cao đã xem xét lại vụ án này.

Bắt đối tượng giết người để quỵt nợ

(NLĐO)- Do nợ 40 triệu đồng không có tiền trả nên Vũ Đình Thản đã dụ chủ nợ đi mua hàng cùng mình rồi bắt cóc, tống tiền. Sau đó, sợ bị lộ, kẻ này đã giết người rồi giấu xác trong rừng.

tỉnh Đắk Lắk dùng dao tấn công quỵt nợ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo