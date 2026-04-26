Nữ TikToker xin lỗi vụ chê bai bánh mì, mong được trao cơ hội sửa sai

Mới đây, TikToker H.L. đăng tải đoạn video gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng sau những phát ngôn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Hình ảnh nữ TikToker H.L. chê bai bánh mì gây bức xúc trong cộng đồng mạng

Trong clip, cô thẳng thắn thừa nhận lời nói của mình thiếu suy nghĩ, cách diễn đạt chưa phù hợp, gây cảm giác khó chịu cho người nghe. Nữ TikToker cho biết việc lên tiếng không nhằm thanh minh mà để nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người.

H.L. chia sẻ đã đọc nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày qua, trong đó có không ít bình luận thẳng thắn. Tuy nhiên, cô cho rằng đó là sự quan tâm và góp ý để giúp mình nhận ra sai sót.

Theo nữ TikToker, đây là bài học lớn, nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng hơn trong lời nói, nhất là khi có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô cũng thừa nhận đã nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn hạn hẹp, chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

H.L. cho rằng lời xin lỗi là chưa đủ, song vẫn mong nhận được sự cảm thông và một cơ hội để thay đổi. Cô khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân và trở nên tốt hơn trong tương lai.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong đoạn clip chê bai bánh mì, nữ TikToker H.L. nói: "Trong suy nghĩ của mình, bánh mì chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn. Mình cảm giác ăn bánh mì rất là khổ. Hôm nay mình hết tiền nên mình sẽ ăn bánh mì".

Vừa nói, nữ TikToker liền cắn hai miếng bánh mì nhưng nhả ra ngay, gây cảm giác khó chịu cho người xem.

Sau đó, nữ TikToker vừa ăn vừa tỏ thái độ chê bai: "Đúng là ăn bánh mì cảm giác nó khổ thật đấy", "Cho dù ăn ở nhà hàng vẫn khổ"…

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hầu hết các ý kiến bình luận đều chỉ trích nữ TikToker khi chê bai một món ăn phổ biến ở Việt Nam, lọt vào top món ăn ngon nhất thế giới, có trong từ điển Oxford như một danh từ riêng, được đánh giá "loại sandwich ngon nhất thế giới".