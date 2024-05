Nữ TP HCM 1 gặp khó trước Than KSVN, Hà Nội 1 san bằng điểm số

Tâm điểm vòng 6 là màn so kè giữa TP HCM 1 và Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) - hai đội trong nhóm đua tranh chức vô địch. Dù vậy, TP HCM 1 vẫn được đánh giá cao hơn với mạch 5 trận toàn thắng để dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngược lại, Than KSVN chỉ mới có 3 trận thắng, 1 hòa và 1 thua để tạm đứng thứ 4.



Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc cởi mở và Than KSVN là đội chủ động dâng cao, tấn công phủ đầu đối thủ. Giữa lúc loay hoay tìm đường vào cầu môn đối thủ, đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải phải nhận bàn thua ở phút 18. Từ một pha phạt góc, trung vệ Kim Yên đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho TP HCM 1.

Gặp khó trước Than KSVN, TP HCM 1 (vàng) lần đầu tiên không biết thắng ở mùa giải năm nay (Ảnh: Thạo Hoàng)

Nhận bàn thua, các cô gái Than KSVN buộc đẩy cao tốc độ trận đấu tìm bàn gỡ. Hàng công Than KSVN dù tấn công ồ ạt nhưng đều thiếu chuẩn xác ở khâu cuối khiến 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế giữa nguyên cho TP HCM 1.

Đầu hiệp 2, Than KSVN là đội kiểm soát thế trận, tạo sức ép trên lên cầu môn TP HCM 1. Sau 10 phút bóng lăn, những nỗ lực của Dương Thị Vân và đồng đội đã được đền đáp. Từ pha đi thoát xuống bên cánh trái, Thùy Dung lật bóng vào vòng cấm để Thúy Hằng đánh đầu đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Có bàn gỡ, Than KSVN càng thi đấu hưng phấn, duy trì sức ép liên tục. Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Kim Chi lại thi đấu chậm rãi, tìm cơ hội phản công. Trong đó, Than KSVN có không ít cơ hội nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ và chấp nhận trận cầu bất phân thắng bại với tỉ số 1-1.

Hà Nội 1 dễ dàng đánh bại Sơn La và san bằng điểm số với TP HCM 1 (Ảnh: VFF)

Với kết quả hòa này, TP HCM 1 có trận đấu đầu tiên không thể giành trọn 3 điểm ở mùa giải năm nay nhưng vẫn duy trì mạch bất bại với 5 thắng, 1 hoà.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội 1 dễ dàng đánh bại Sơn La 4-1 với lực lượng có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Hai trận đấu sớm của vòng 6 vào hôm qua (26-5), Phong Phú Hà Nam đánh bại TP HCM 2 với tỉ số 2-0, Thái Nguyên T&T thắng đậm Hà Nội 2 vớ tỉ số 4-0.

Như vậy, Hà Nội 1 chính thức san bằng cách biệt về điểm số với TP HCM 1 với cùng 16 điểm. Dù vậy, cô trò HLV Kim Chi vẫn dẫn đầu bảng đấu nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T trở lại tốp 3 dù có cùng 11 điểm với Than KSVN nhưng hơn về hiệu số.