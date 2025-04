Nữ TP HCM vô địch Cúp Quốc gia, duy trì vị thế số 1 bóng đá nữ

Tối 6-4, trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc gia nữ 2025 là màn tranh tài của Thái Nguyên T&T với đội bóng có thành tích hàng đầu Việt Nam - CLB nữ TP HCM.

Đối đầu cô trò HLV Kim Chi, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh nhập cuộc với sự chủ động, tấn công phủ đầu đối thủ ngay từ đầu khi đối thủ không còn các chân sút Việt kiều.

Tuy nhiên, CLB nữ TP HCM cũng nhanh chóng đáp trả với thế trận lấn lướt, đặc biệt nguy hiểm với những cú vung chân của Huỳnh Như. Ngay cú sút phạt đầu tiên, nữ tiền đạo thành công nhất bóng đá Việt đã buộc thủ môn Kim Thanh phải trổ tài cứu thua.

Thế trận sau đó diễn ra cân bằng, hai đội ăn miếng trả miếng đầy kịch tính. Huỳnh Như là trọng tâm của hàng công giúp CLB nữ TP HCM liên tục khuấy đảo hàng thủ Thái Nguyên T&T, thì các chân sút trẻ như Ngọc Minh Chuyên lại bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng của "đội bóng xứ chè" khi đối mặt thủ môn Quách Thu Em.

Huỳnh Như mở tỉ số cho CLB nữ TP HCM

Bước ngoặt đến ở phút 36, CLB nữ TP HCM có tình huống tấn công nguy hiểm nhất hiệp đầu, đưa bóng trúng xà 2 lần, khiến cầu thủ Thái Nguyên để bóng chạm tay và giúp đoàn quân HLV Kim Chi hưởng 1 quả 11 m.

Cụ thể, K'Thua sau pha tranh chấp nỗ lực, mở màn tình huống bằng pha sút xa đầy quyết tâm, Thùy Trang nhanh chóng băng vào đá bồi nhưng cả hai đều trúng xà. Tuy nhiên, nỗ lực với cú sút bồi thứ 2 của CLB nữ TP HCM khiến Trần Thị Thu dùng tay cản phá trong vòng cấm, phải nhận thẻ thẻ vàng và đội nhà chịu quả phạt đền.

Trên chấm phạt đền, Huỳnh Như dễ dàng đánh bại Kim Thanh, nâng tổng số bàn tại giải lên 3, san bằng thành tích ghi bàn với Bích Thùy trong cuộc đua Vua phá lưới.

Sang hiệp 2, CLB Thái Nguyên T&T thi đấu đầy nỗ lực đưa trận đấu về vạch xuất phát. Dù vậy, liên tiếp các cơ hội của Bích Thuỳ, Minh Chuyên đều không thể thắng thủ môn Quách Thu Em. Phút 70 của trận đấu, sự bế tắc thể hiện rõ qua cú đấm xuống mặt sân của Bích Thuỳ.

CLB nữ TP HCM bảo toàn tỉ số trước Thái Nguyên T&T và lên ngôi vô địch

Thậm chí, một số khoảnh khắc cuối trận, Kim Thanh phải trổ tài bảo vệ mành lưới khi Huỳnh Như và đồng đội phản công. Ngược lại, Thái Nguyên T&T càng cho thấy sự bế tắc và Kim Thanh phải lên hỗ trợ tấn công ở phút cuối cùng.

Trải qua 7 mùa giải kể từ năm 2019, CLB nữ TP HCM tiếp tục khẳng định vị thế là đội bóng giàu thành tích nhất tại Cúp Quốc gia nữ với 4 lần, vượt trội so với các đối thủ như Phong Phú Hà Nam hay Than KSVN. Trong đó, Than KSVN với 2 chức vô địch liên tiếp (2023-2024).

Như vậy, HLV Kim Chi và học trò lần nữa khẳng định vị thế số 1 khi là đội sở hữu nhiều danh hiệu nhất ở cả Cúp Quốc gia và VĐQG nữ Việt Nam.