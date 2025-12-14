Việt Nam thắng "5 sao" Indonesia, chờ đối thủ ở chung kết

Tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng bảng SEA Games 33 với ngôi đầu đầy thuyết phục. Sau 3 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 6 điểm, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Ngoại trừ bàn thua muộn ở phút 90+4 trước Philippines, các "cô gái vàng" cho thấy sức mạnh vượt trội bằng các chiến thắng đậm trước Malaysia (7-0) và Myanmar (2-0).

Đặc biệt, trận thắng Myanmar ở lượt cuối là lời khẳng định đanh thép. Trước đối thủ vừa là á quân SEA Games vừa là á quân AFF Cup, đội tuyển nữ Việt Nam áp đảo toàn diện. Tuyến giữa vận hành mềm mại, hai biên lên công về thủ nhịp nhàng tạo ra sức ép lớn, giúp Việt Nam ghi liền 2 bàn ngay trong nửa đầu hiệp 1.

Đáng chú ý, dù thiếu vắng hai trụ cột Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn, đội vẫn duy trì lối chơi mạch lạc nhờ đấu pháp hợp lý của HLV Mai Đức Chung.

Indonesia đã cải thiện thể hình nhờ dàn cầu thủ gốc châu Âu, song tư duy chiến thuật và kỹ thuật chưa thật sự vượt trội. HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ nhưng khẳng định Việt Nam đã có phương án đối phó phù hợp. Với thành tích toàn thắng Indonesia trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam rộng cửa tiến vào chung kết, hướng tới mục tiêu lần thứ năm liên tiếp giành HCV SEA Games.

Với phong độ hiện tại, tuyển nữ Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào bán kết gặp Indonesia lúc 16 giờ ngày hôm nay (14-12) tại Chonburi.