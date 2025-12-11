Nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, vào bán kết với ngôi nhất bảng B

Trước Myanmar, tuyển nữ Việt Nam với mục tiêu bắt buộc giành chiến thắng để vào bán kết SEA Games 33. Thất bại 0-1 trước Philippines khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào thế khó khi chỉ có 3 điểm, đối mặt nguy cơ dừng bước sớm hiếm thấy trong nhiều kỳ SEA Games.

Dù vậy, lịch sử đối đầu mang đến sự tự tin cho Huỳnh Như và đồng đội. Kể từ sau trận thua năm 2005, tuyển nữ Việt Nam luôn chiếm ưu thế trước Myanmar, từng thắng cả vòng bảng lẫn chung kết SEA Games 32 và gần nhất là thắng lợi 5-0 tại AFF Cup 2024.

Trước đó, SEA Games 2023, Việt Nam cũng thắng Malaysia, Myanmar khi thua Philippines để đứng đầu bảng đấu và đoạt chức vô địch khi thắng Campuchia ở bán kết và thắng lại Myanmar trong trận chung kết. Liệu kịch bản tương tự có thể xảy ra để thầy trò ông Mai Đức Chung vào vòng bán kết?

HLV Mai Đức Chung cảnh báo Myanmar là đội chơi tốc độ, áp sát mạnh và rất biết tận dụng cơ hội, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải tập trung tối đa và tránh sai lầm. Dù chưa nguôi nỗi buồn sau trận thua Philippines, toàn đội khẳng định sẽ chiến đấu hết mình.