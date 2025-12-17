Nữ Việt Nam 0-0 Philippines: Đối thủ co cụm phòng ngự

Sau chiến thắng đậm 5-0 trước Indonesia ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử với cột mốc lần thứ 5 liên tiếp giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phải chơi với hơn 200% sức lực trước đối thủ rất mạnh là Philippines thì mới có thể chạm tay vào kỷ lục vô tiền khoáng hậu này.

Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam từng để thua Philippines 0-1, một kết quả mang lại nhiều bài học quý giá. Trong đó, khả năng chống bóng bổng và hóa giải các tình huống tranh chấp tay đôi trước đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội vẫn là bài toán quen thuộc.

Philippines không chỉ đánh bại Việt Nam ở vòng bảng mà còn gây sốc khi hạ chủ nhà Thái Lan tại bán kết. Điều đó cho thấy đây là đối thủ cực kỳ đáng gờm, thậm chí được đánh giá cao nhất ở SEA Games năm nay.

HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Chúng tôi chơi theo lối phối hợp quen thuộc, nhưng để thắng Philippines, tuyển nữ Việt Nam phải làm tốt nhất khâu dứt điểm". Đó cũng là chìa khóa then chốt cho trận đấu tối nay.