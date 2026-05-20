HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nước bẩn, lúa "khát" bên dòng Vàm Cỏ Đông

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN

Nước sông Vàm Cỏ Đông đen kịt, hôi thối đang bủa vây đời sống hàng trăm hộ dân và đe dọa nghiêm trọng vụ lúa hè thu

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ven sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua các xã Thạnh Đức, Long Thuận và khu vực cầu Bến Đình (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) liên tục phản ánh tình trạng nguồn nước chuyển màu đen bất thường, bốc mùi hôi nồng nặc, cá nổi đầu và chết hàng loạt.

Trốn mùi hôi, bơm nước bẩn

Ghi nhận của phóng viên ngày 17-5 tại khu vực cầu Bến Đình (công trình kết nối khu vực Bến Cầu và Gò Dầu, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông) cho thấy mặt nước nhiều đoạn chuyển màu đen đục, đặc quánh. Lục bình phát triển dày đặc, phủ kín mặt sông khiến dòng chảy gần như ứ đọng. Theo người dân địa phương, hiện tượng ô nhiễm thường lặp lại vào đầu mùa mưa nhưng năm nay tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.

Ông Hoàng Thịnh (ngụ xã Thạnh Đức) ngán ngẩm cho biết nước đen kịt, bốc mùi hôi thối đến mức đứng gần cũng không chịu nổi. Tương tự, ông Hoàng Thái chia sẻ hiện không dám lội xuống mép sông vớt lục bình vì nước bẩn dính vào là ngứa ngáy, chỉ dám đứng trên bờ kéo vào. Ám ảnh nhất là mùi hôi bốc lên nồng nặc vào sáng sớm và giữa trưa, khiến nhiều hộ dân, như gia đình chị Huỳnh Kim Đại, phải đóng kín cửa ở trong nhà suốt ngày. Sự bất an càng tăng cao khi xuất hiện tình trạng cá nổi đầu chết hàng loạt, khiến người dân đặt nghi vấn nguồn nước đang bị đầu độc bởi chất thải hoặc hóa chất.

Không chỉ bủa vây đời sống sinh hoạt, dòng nước đen còn đẩy nông dân vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vụ hè thu đang bắt đầu. Anh Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Thạnh Đức) xót xa cho biết các tuyến kênh nội đồng quanh nhà cũng đã bốc mùi nồng nặc. Dù sợ hãi nguồn nước bẩn, bà con vẫn cắn răng bơm nước vào ruộng để cứu lúa và hoa màu trong điều kiện nắng nóng kéo dài, kéo theo cả lớp bùn dơ nổi lềnh bềnh. Đáng ngại hơn, khi phần lớn hộ dân ven sông vẫn đang dùng giếng khoan, tình trạng ô nhiễm kéo dài này đang dấy lên nỗi lo mạch nước ngầm phục vụ sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về lâu dài.

Nước bẩn, lúa "khát" bên dòng Vàm Cỏ Đông - Ảnh 1.

Lục bình bủa vây dòng Vàm Cỏ Đông đen đục đoạn qua cầu Bến Đình

Cấp bách khơi thông

Trước phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã tổ chức khảo sát thực tế tại rạch Bảo, sông Vàm Cỏ Đông và hệ thống kênh dẫn nước vào các trạm bơm Long Khánh, Long Thuận, Bến Đình.

Qua kiểm tra, ngành chức năng ghi nhận nhiều tuyến kênh dẫn nước vào các trạm bơm Long Thuận, Long Khánh, Bến Đình đã nhiều năm chưa được nạo vét, trong khi mực nước xuống thấp, dòng chảy yếu và lục bình phát triển dày đặc làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

Kết quả đo nhanh ngày 13-5 cho thấy hàm lượng ô xy hòa tan (DO) tại nhiều vị trí ở mức rất thấp, riêng đoạn sông Vàm Cỏ Đông trước khi chảy vào rạch Bảo chỉ đạt 0,28 mg/lít, thấp hơn nhiều so với quy chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, hiện tượng nước đen, bốc mùi hôi chủ yếu do bùn đáy, xác thực vật và chất hữu cơ tích tụ lâu ngày bị khuấy trộn khi mưa đầu mùa hoặc vận hành trạm bơm. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nguồn nước từ thượng nguồn cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh kiến nghị khẩn trương nạo vét bùn đáy, trục vớt lục bình và khơi thông dòng chảy trên sông Vàm Cỏ Đông cùng các tuyến kênh dẫn nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo