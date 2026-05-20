Nước bẩn, lúa "khát" bên dòng Vàm Cỏ Đông

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ven sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua các xã Thạnh Đức, Long Thuận và khu vực cầu Bến Đình (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) liên tục phản ánh tình trạng nguồn nước chuyển màu đen bất thường, bốc mùi hôi nồng nặc, cá nổi đầu và chết hàng loạt.

Trốn mùi hôi, bơm nước bẩn

Ghi nhận của phóng viên ngày 17-5 tại khu vực cầu Bến Đình (công trình kết nối khu vực Bến Cầu và Gò Dầu, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông) cho thấy mặt nước nhiều đoạn chuyển màu đen đục, đặc quánh. Lục bình phát triển dày đặc, phủ kín mặt sông khiến dòng chảy gần như ứ đọng. Theo người dân địa phương, hiện tượng ô nhiễm thường lặp lại vào đầu mùa mưa nhưng năm nay tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.

Ông Hoàng Thịnh (ngụ xã Thạnh Đức) ngán ngẩm cho biết nước đen kịt, bốc mùi hôi thối đến mức đứng gần cũng không chịu nổi. Tương tự, ông Hoàng Thái chia sẻ hiện không dám lội xuống mép sông vớt lục bình vì nước bẩn dính vào là ngứa ngáy, chỉ dám đứng trên bờ kéo vào. Ám ảnh nhất là mùi hôi bốc lên nồng nặc vào sáng sớm và giữa trưa, khiến nhiều hộ dân, như gia đình chị Huỳnh Kim Đại, phải đóng kín cửa ở trong nhà suốt ngày. Sự bất an càng tăng cao khi xuất hiện tình trạng cá nổi đầu chết hàng loạt, khiến người dân đặt nghi vấn nguồn nước đang bị đầu độc bởi chất thải hoặc hóa chất.

Không chỉ bủa vây đời sống sinh hoạt, dòng nước đen còn đẩy nông dân vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vụ hè thu đang bắt đầu. Anh Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Thạnh Đức) xót xa cho biết các tuyến kênh nội đồng quanh nhà cũng đã bốc mùi nồng nặc. Dù sợ hãi nguồn nước bẩn, bà con vẫn cắn răng bơm nước vào ruộng để cứu lúa và hoa màu trong điều kiện nắng nóng kéo dài, kéo theo cả lớp bùn dơ nổi lềnh bềnh. Đáng ngại hơn, khi phần lớn hộ dân ven sông vẫn đang dùng giếng khoan, tình trạng ô nhiễm kéo dài này đang dấy lên nỗi lo mạch nước ngầm phục vụ sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về lâu dài.

Lục bình bủa vây dòng Vàm Cỏ Đông đen đục đoạn qua cầu Bến Đình

Cấp bách khơi thông

Trước phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã tổ chức khảo sát thực tế tại rạch Bảo, sông Vàm Cỏ Đông và hệ thống kênh dẫn nước vào các trạm bơm Long Khánh, Long Thuận, Bến Đình.

Qua kiểm tra, ngành chức năng ghi nhận nhiều tuyến kênh dẫn nước vào các trạm bơm Long Thuận, Long Khánh, Bến Đình đã nhiều năm chưa được nạo vét, trong khi mực nước xuống thấp, dòng chảy yếu và lục bình phát triển dày đặc làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

Kết quả đo nhanh ngày 13-5 cho thấy hàm lượng ô xy hòa tan (DO) tại nhiều vị trí ở mức rất thấp, riêng đoạn sông Vàm Cỏ Đông trước khi chảy vào rạch Bảo chỉ đạt 0,28 mg/lít, thấp hơn nhiều so với quy chuẩn.

Theo cơ quan chức năng, hiện tượng nước đen, bốc mùi hôi chủ yếu do bùn đáy, xác thực vật và chất hữu cơ tích tụ lâu ngày bị khuấy trộn khi mưa đầu mùa hoặc vận hành trạm bơm. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nguồn nước từ thượng nguồn cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh kiến nghị khẩn trương nạo vét bùn đáy, trục vớt lục bình và khơi thông dòng chảy trên sông Vàm Cỏ Đông cùng các tuyến kênh dẫn nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương.



