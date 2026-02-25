HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nước biển ở Gia Lai bất ngờ đổi màu đỏ lạ, người dân lo ngại

Đức Anh

(NLĐO) – Nhiều ngày qua, vùng biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xuất hiện dải nước đỏ thẫm kéo dài hơn 1 km dọc bờ biển.

Ngày 25-2, đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân nước biển tại Tam Quan đổi màu bất thường.

Nước biển ở Gia lai bất ngờ đổi màu đỏ lạ, người dân lo ngại - Ảnh 1.

Vùng biển Tam Quan xuất hiện dải nước đỏ thẫm kéo dài hơn 1 km dọc bờ biển.

Theo ghi nhận, tại vùng biển Tam Quan, một dải nước màu đỏ sậm rộng khoảng 20-30 m xuất hiện gần bờ và kéo dài hơn 1 km. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách. Không ít người bày tỏ lo lắng về khả năng ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và sinh kế ngư dân.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, cho biết địa phương đã nắm thông tin và theo dõi sát tình hình. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là hiện tượng tảo biển nở hoa khi thời tiết chuyển ấm, nắng nhiều, làm biến đổi màu nước khu vực gần bờ.

Theo ông Hóa, hiện tượng này từng xuất hiện vào thời điểm đầu năm ở địa phương và sau đó tự tan. "Có năm tảo nở nhiều, màu nước đậm; có năm nở ít, màu nhạt hơn. Người dân ven biển đã quen, nhưng người nơi khác nhìn thấy thì cho là bất thường" – ông Hóa nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, cho rằng một khả năng khác là sóng biển đánh vào tuyến đường đất sét đỏ chạy men theo bãi biển, cuốn đất hòa vào nước, tạo nên màu đỏ đặc trưng.

Dù vậy, để có kết luận chính xác, cơ quan chức năng sẽ cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Hiện tượng nước biển đổi màu đang được theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời thông tin đến người dân, tránh gây hoang mang, đồng thời bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản ven bờ.

