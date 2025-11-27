HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nước mắt và lời hứa vượt qua mất mát

Cao Nguyên - Lê Giang - Đức Anh

Ngày 26-11, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã về các xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ cho người dân vùng rốn lũ này.

"Chúng em sẽ cố gắng học tập để cha mẹ yên nghỉ"

Sáng 26-11, căn nhà của gia đình bà Võ Thị Thạch ở thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), nhiều đoàn đến thăm hỏi, chia buồn. Bà Thạch nhớ lại sáng 20-11, nước lũ đổ về ồ ạt, lúc cao nhất vào nhà gần 1,5 m. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, nước lũ đã rút bớt, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bất ngờ, tối cùng ngày, người dân trong thôn nghe tin đồn đập Đồng Cam (xã Sơn Thành, cách khoảng 10 km) bị vỡ. Sợ nước lại dâng cao, người dân trong xóm kéo nhau chạy lũ. Lúc này, ông Phan Văn Thôi (SN 1974, con rể bà Thạch) chở vợ là Phạm Thị Như Thùy (SN 1985) cùng con trai út là cháu Phan Chí Công (SN 2015), còn bà Thạch được 1 người cháu chở, cùng nhau rời nhà, bỏ chạy. "Khi đến khu vực cầu Bến Đồng, nước lũ dâng cao, 1 nhịp cầu đã bị sập trước đó nhưng do không biết nên con rể tôi lao xuống sông. Trong khoảnh khắc sinh tử, Thôi chỉ kịp đẩy mạnh con trai vào bờ, còn 2 vợ chồng bị cuốn trôi theo dòng nước" - bà Thạch đau buồn nói.

Nhận tin dữ, 2 người con của vợ chồng ông Thôi là Phan Chí Thịnh và Phan Tấn Phú (cùng là sinh viên) đã chạy xe máy từ TP HCM về quê nhìn cha mẹ lần cuối.

Tiếp nhận món quà từ chương trình "Trái tim miền Trung", em Phan Chí Thịnh gửi lời cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động. "Em đã thông báo cho nhà trường xin nghỉ thêm ít ngày. Em là con lớn trong nhà nên sẽ cố gắng làm chỗ dựa tinh thần cho các em. Ba anh em chúng em sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập thật tốt để không phụ lòng tin yêu của mọi người và để cha mẹ yên nghỉ nơi chín suối" - em Thịnh nói trong nước mắt.

Nước mắt và lời hứa vượt qua mất mát - Ảnh 1.

Chương trình “Trái tim miền Trung” trao tiền hỗ trợ cho các con của ông Phan Văn Thôi và bà Phạm Thị Như Thùy. Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Người nơi chín suối cũng ấm lòng

Qua nhiều con hẻm, chúng tôi mới vào được căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Phùng - một trong những nạn nhân tử vong tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Căn nhà cũ kỹ, trên cửa nhà vẫn còn hằn lại vết nước ngấm cao hơn 2 m.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh (SN 1968, cháu cụ Phùng, có nhà kề bên) kể lại cụ Phùng bị mất 1 chân, ở một mình nên không thể chạy lũ. Tối 19-11, nước lũ dâng cao, chảy xiết, người ta nghe tiếng kêu cứu của cụ Phùng nhưng không ai dám bước ra ngoài. Sau khoảng 1 giờ, tiếng kêu cứu ấy tắt lịm. "Sau 3 ngày chờ nước rút bớt, mọi người mới tìm được quan tài để an táng cho cụ" - ông Hạnh chia sẻ.

Trong đêm định mệnh ấy, cụ Trần Thị Dư (SN 1927) cũng ra đi. Nhận hỗ trợ 5 triệu đồng từ Báo Người Lao Động, vợ chồng bà Trần Thị Vương (con cụ Dư) bảo: "Nghe bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị mất, vợ chồng tôi thật xúc động. Mẹ tôi nơi suối vàng cũng ấm lòng lắm".

Trong ngày 26-11, Báo Người Lao Động đã trao 24 trường hợp tử vong trong lũ ở xã Hòa Thịnh và 6 trường hợp ở xã Hòa Mỹ với số tiền 144 triệu đồng. Đây là số tiền nằm trong số 431 triệu đồng của 2 vợ chồng người dân ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ với người dân vùng lũ Đông Đắk Lắk thông qua chương trình "Trái tim miền Trung". Cùng đi trao có ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ông Thế bảo rằng rất trân trọng chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động khi ngay sau cơn bão số 13 đã kịp thời hỗ trợ tỉnh 700 triệu đồng cho phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ngày 25-11, sau trận lũ lịch sử, báo tiếp tục ủng hộ tỉnh 500 triệu đồng và phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai".

"Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động thực hiện là chương trình ý nghĩa, là cầu nối của vạn tấm lòng bạn đọc với người dân vùng bị thiên tai. Đắk Lắk rất trân trọng những tình cảm quý báu của Báo Người Lao Động và bạn đọc đã đồng hành, chia sẻ với tỉnh trong thời gian vừa qua" - ông Thế bày tỏ.

Ngày 26-11, chương trình "Trái tim miền Trung" cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, cho những gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua ở xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai.


