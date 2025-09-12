HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nước Mỹ đồng loạt tưởng niệm sự kiện 11-9-2001

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham dự lễ tưởng niệm sự kiện 11-9-2001 tại Lầu Năm Góc.

Người Mỹ đang kỷ niệm 24 năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, với các buổi lễ long trọng, hoạt động tình nguyện và các hoạt động khác để tưởng nhớ các nạn nhân.

Thân nhân của gần 3.000 người thiệt mạng đã cùng các quan chức và chính trị gia tham dự các buổi lễ tưởng niệm tại New York, Lầu Năm Góc và Shanksville, Pennsylvania hôm 11-9 (giờ địa phương).

Nước Mỹ đồng loạt tưởng niệm sự kiện 11-9-2001- Ảnh 1.

Người Mỹ đang kỷ niệm 24 năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Ảnh: USA Today

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại trụ sở Lầu Năm Góc ở Virginia, nơi 184 quân nhân và thường dân thiệt mạng trong một vụ không tặc. "Vào ngày định mệnh đó, những con quái vật hung dữ đã tấn công biểu tượng của nền văn minh chúng ta. Tuy nhiên, tại Virginia, New York và trên bầu trời Pennsylvania, người Mỹ không hề do dự. Họ đã đứng vững trên đôi chân của mình và cho thế giới thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục…” - tổng thống Mỹ nói.

Bà Jennifer Nilsen, người có chồng là ông Troy Nilsen, làm việc trên tầng 103 của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, nơi cũng bị tấn công, nói: “Ngay cả 24 năm sau, điều đó vẫn thật đau lòng”.

James Lynch, bị mất cha là ông Robert Lynch trong vụ tấn công WTC, chia sẻ ông và gia đình sẽ tham dự một buổi lễ gần quê nhà ở New Jersey trước khi dành cả ngày ở bãi biển.

Nước Mỹ đồng loạt tưởng niệm sự kiện 11-9-2001 (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tại một cánh đồng nông thôn gần Shanksville, một buổi lễ tương tự được tổ chức với những phút mặc niệm, đọc tên và đặt vòng hoa tưởng nhớ các nạn nhân của chuyến bay 93. Chiếc máy bay bị không tặc này đã rơi sau khi các thành viên phi hành đoàn và hành khách cố gắng xông vào buồng lái.

Vụ khủng bố 11-9-2001 đã khiến 2.977 người thiệt mạng, bao gồm nhiều nhân viên tài chính tại WTC và lính cứu hỏa cùng cảnh sát đã lao vào các tòa nhà đang bốc cháy để cố gắng cứu người.

Các cuộc tấn công đã gây chấn động toàn cầu và làm thay đổi đường lối chính sách của Mỹ, cả trong nước lẫn quốc tế.

Mặc dù những kẻ không tặc đã chết nhưng chính phủ Mỹ vẫn đang xử lý vụ kiện tụng kéo dài chống lại kẻ bị cáo buộc chủ mưu khủng bố, Khalid Sheikh Mohammed, cựu thủ lĩnh Al-Qaeda. Tên này bị bắt ở Pakistan năm 2003, sau đó bị đưa đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Vịnh Guantanamo song chưa bị xét xử.

Trong những năm kể từ sau vụ khủng bố, chính phủ Mỹ đã chi hàng tỉ USD để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bồi thường cho hàng chục ngàn người tiếp xúc với bụi độc hại khi tòa tháp đôi sụp đổ. 

Hơn 140.000 người vẫn đang tham gia các chương trình giám sát nhằm xác định những ai có tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng bởi các vật liệu nguy hiểm trong muội than.

khủng bố 11-9-2001 không tặc máy bay
    Thông báo