Nước nguồn đổ về, gần 2 tấn cá lồng chuẩn bị xuất bán chết trắng

Ngày 16-7, ông Phan Văn Sỹ (ngụ xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết gần 2 tấn cá lồng nuôi trên sông Bến Hải của gia đình ông bị chết trắng sau khi nước nguồn đổ về.

6 tháng qua, gia đình ông Sỹ thả nuôi các loại cá nước lợ như: cá bớp, mú, nâu, vược... tại 12 lồng bè trên sông Bến Hải. Số cá này sau thời gian chăm sóc đã đạt trọng lượng 0,3 - 2,5 kg/con và chỉ khoảng hơn 1 tháng nữa là gia đình ông có thể xuất bán.

Số cá lồng gia đình ông Phan Văn Sỹ nuôi 6 tháng qua bị chết hàng loạt sau khi nước nguồn đổ về. Ảnh: QT

Tuy nhiên, khoảng 18 giờ ngày 15-7, do mưa lớn, nước nguồn đổ về khiến cá lồng của ông Sỹ thiếu khí, ngữa bụng hàng loạt.

"Trong đêm, với sự giúp đỡ của người dân địa phương, gia đình đã đưa số cá này vào bờ bán để giảm bớt thiệt hại. Nhiều người đã đến hỗ trợ, thu mua. Đến nay, tính toán lại, gia đình bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi" - ông Sỹ buồn bã.

Ông Phùng Thế Đạt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang, cho biết sau khi nắm được sự việc, UBND xã đã kêu gọi người dân hỗ trợ chung tay tiêu thụ, góp phần giảm thiệt hại cho gia đình ông Sỹ.

Tuy nhiên, số tiền thu về không đáng kể so với số vốn gia đình ông Sỹ bỏ ra để đầu tư con giống, thức ăn và chăm sóc.

Được biết, ngày 15-7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to trên diện rộng. Tại sông Hiền Lương, đoạn qua xã Trung Giang, huyện Gio Linh cũng xảy ra hiện tượng cá tự nhiên như cá mòi, cá sơn bị chết sau khi nước nguồn đổ về.