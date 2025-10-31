Nước rút, lực lượng vũ trang Đà Nẵng giúp dọn bùn trong đêm

Tối 30-10, ngay sau khi nhận được báo cáo từ các đơn vị cơ sở, lúc 20 giờ, mực nước lũ tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu rút dần.

Nắm bắt tình hình, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại hai bệnh viện trọng điểm: Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Clip: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và chỉ đạo bộ đội hỗ trợ dọn bùn, tiêu độc khử trùng

Hai bệnh viện này là cơ sở y tế lớn, phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Sau nhiều ngày nước ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày, nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Bùn non đóng thành lớp đặc quánh trong khuôn viên bệnh viện

Thực hiện chỉ đạo của Chỉ huy trưởng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y bác sĩ tại hai bệnh viện đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng y tế hết sức vất vả trong những ngày qua

Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động ngay trong đêm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các cơ sở y tế sớm hoạt động bình thường trở lại, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho nhân dân.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhất là những vùng còn ngập cục bộ, nhiều bùn đất hoặc nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan bị thiệt hại nặng, để phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt.

Chiều ngày 30-10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước); đồng thời đến xã Xuân Phú thăm, tặng quà và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho nguời dân vùng ngập lụt.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tặng quà cho các bệnh nhân

Trong dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã trao tặng gần 300 thùng lương khô, hơn 200 thùng nước uống, hơn 100 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời giúp gần 500 bệnh nhân, thân nhân và cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên, cũng như bà con vùng ngập sâu tại xã Xuân Phú vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại tá Trần Hữu Ích đã chỉ đạo phối hợp với đơn vị Viettel Đà Nẵng, sử dụng phương tiện bay Drone chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân

Đặc biệt, để đảm bảo việc tiếp tế nhanh chóng đến những khu vực còn bị cô lập, Đại tá Trần Hữu Ích đã chỉ đạo phối hợp với đơn vị Viettel Đà Nẵng, sử dụng phương tiện bay Drone chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cấp bách đến tay người dân vùng ngập sâu, nơi các phương tiện đường bộ chưa thể tiếp cận.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định: Lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn sẵn sàng cao nhất về quân số, phương tiện, trang bị và dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp môi trường, khôi phục nhà cửa, trường học, công trình công cộng ngay sau khi nước rút.

Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước sạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện cơ động để triển khai nhiệm vụ ứng cứu mới khi có tình huống phát sinh.