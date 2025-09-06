HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh

Hải Anh

(NLĐO) - Chỉ ít ngày trong xanh hiếm hoi, sông Tô Lịch lại quay trở về tình trạng đen sẫm, bốc mùi hôi, rác thải nổi lềnh bềnh gây mất mỹ quan đô thị.

Ngày 5-9, ghi nhận tại nhiều đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) cho thấy tình trạng ô nhiễm đã quay trở lại sau khi dòng sông vừa có thời gian ngắn trong xanh hiếm hoi. Nước sông chuyển sang màu đen; trên mặt nước, nhiều loại rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai lọ, cành cây… nổi lềnh bềnh, gây mất mỹ quan đô thị.

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 1.

Nước sông Tô Lịch lại đen sau thời gian ngắn trở nên trong xanh

Trước đó, việc dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch đã mang lại tín hiệu tích cực khi giảm mùi hôi và cải thiện đáng kể chất lượng nước. Tuy nhiên, do hệ thống ống dẫn chưa hoàn thiện và dòng bổ cập bị gián đoạn, tình trạng ô nhiễm nhanh chóng tái diễn.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội đang triển khai dự án đấu nối hàng chục cửa xả vào Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, nâng công suất xử lý hàng trăm ngàn m3 mỗi ngày, đồng thời chỉnh trang cảnh quan đôi bờ sông. Tuy vậy, trong thời điểm hiện tại, thực tế cho thấy các biện pháp căn cơ vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Một chi tiết đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường vẫn kiên trì thu gom rác ven bờ, dọn dẹp vỉa hè, góp phần hạn chế sự nhếch nhác và giữ cảnh quan sạch sẽ hơn. Người dân sinh sống quanh khu vực bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm triển khai các giải pháp bền vững, tránh để tình trạng ô nhiễm tái diễn liên tục, trả lại dòng sông xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô.

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 2.

Rác thải nổi lềnh bềnh trên sông

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 3.

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 4.

Mặc dù vậy nước sông đã cải thiện đang kể so với trước kia

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 5.

Nhiều hạng mục cải tạo vẫn còn dang dở

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 6.

Các hạng mục đang được gấp rút thi công

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 7.

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 8.

Công nhân đang làm công tác vệ sinh ven hồ

Nước sông Tô Lịch lại đen sẫm sau thời gian ngắn trở nên trong xanh- Ảnh 9.

Trước đó, sông Tô Lịch được bổ cập nước đã giúp dòng sông có diện mạo hoàn toàn mới

Ngày 5-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) đã thông tin về việc cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường hai bên sông Tô Lịch và bổ cập nước vào sông Tô Lịch. Theo đó, đơn vị thi công đã hoàn thành và hoàn trả mặt bằng 63 cửa xả và đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15-8, đảm bảo thu gom triệt để nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000 m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Đối với hạng mục xây dựng đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày đêm để bổ cập lại cho sông Tô Lịch và hạng mục xây dựng tuyến ống dẫn nước trên kênh TE3 dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch cơ bản khối lượng công việc đã hoàn thành trên 95%. Tuy nhiên, Ban này cho biết vừa qua có một số cơn mưa lớn và phối hợp đảm bảo thoát nước chung cho thành phố nên phải tạm dừng thi công khoảng 3 tuần.

"Các công việc còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện, trước ngày 10-9 sẽ thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch và trước ngày 20-9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch"- đại diện Ban nông nghiệp thông tin.

Theo Ban này, trước ngày 20-9, Ban sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5m như giải pháp trước mắt thành phố đã chỉ đạo.

Về chất lượng nước trên sông Tô Lịch, đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết sau khi dừng xả nước hồ Tây về sông Tô Lịch vào ngày 3-9, sông Tô Lịch đang tạm thời duy trì ở mực nước thấp (gần 3 m) nhờ vận hành cửa phai tại đập dâng hạ lưu ở Cầu Quang, phường Thanh Liệt. Mặc dù hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa vận hành với đầy đủ các chức năng nhưng qua kiểm tra thực tế, cơ bản nước trên sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể, một số vị trí có thể nhìn thấy đáy.

Về một số vị trí có màu đen hơn so với các khu vực khác, vị này cho rằng do một số khu vực thi công trong quá trình hoàn thiện nên tạm thời có màu đen hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, việc này sẽ được xử lý dứt điểm trong những ngày tới.

sông Tô Lịch sông Tô Lịch ô nhiễm ô nhiễm rác thải
