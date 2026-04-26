Nội tiết tố thay đổi cũng ảnh hưởng rõ rệt đến độ ẩm, sắc tố và sức sống của làn da. Đây là lý do vì sao nhiều người dù chăm dưỡng kỹ vẫn cảm thấy da "xuống cấp" nhanh chóng.

Trong giai đoạn này, ăn uống là cách nuôi dưỡng làn da từ gốc. Điều đầu tiên cần chú ý là bổ sung đủ protein chất lượng tốt. Các nguồn như cá, trứng, thịt nạc, sữa chua, đậu nành, các loại hạt… giúp cơ thể có nguyên liệu để tái tạo tế bào và duy trì cấu trúc da khỏe mạnh.

Rau xanh và trái cây tươi cũng là "mỹ phẩm tự nhiên" quan trọng. Vitamin C có nhiều trong cam, quýt, ổi, kiwi, dâu tây, bông cải xanh… hỗ trợ tổng hợp collagen và chống ô-xy hóa hiệu quả. Vitamin A từ cà rốt, bí đỏ, khoai lang, rau lá xanh giúp tái tạo da, giảm khô sạm. Vitamin E trong bơ, hạnh nhân, hạt hướng dương giúp bảo vệ màng tế bào và giữ da mềm mại hơn.

Một nhóm thực phẩm thường bị bỏ quên là chất béo tốt. Omega-3 có trong cá hồi, cá thu, cá mòi, hạt chia, óc chó… giúp giảm viêm, giữ ẩm và cải thiện độ đàn hồi cho da.

Đường và đồ ăn chế biến sẵn là "kẻ thù thầm lặng" của tuổi xuân. Bánh ngọt, trà sữa, nước ngọt có gaz, thức ăn nhiều dầu chiên đi chiên lại thúc đẩy quá trình glycation, khiến collagen bị phá vỡ nhanh hơn, da sạm màu và lão hóa sớm hơn.

Nước cũng là yếu tố quan trọng. Uống đủ nước giúp da bớt khô, hỗ trợ thải độc và cải thiện tuần hoàn. Tuy nhiên, nước không phải là cứ uống thật nhiều mà nên duy trì đều đặn trong ngày, kết hợp hạn chế rượu bia và cà phê quá mức vì chúng dễ làm cơ thể mất nước.

Ngoài ra, ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và giữ tinh thần ổn định chính là phần mở rộng của chăm sóc da.



