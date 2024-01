Núp bóng trang trại để đào vàng?

Tiếp cận hiện trường, một cộng tác viên bị hành hung

Cũng liên quan đến việc khai thác vàng trái phép tại núi Đá Ngựa, ngày 16-1, anh N.T.Đ - cộng tác viên của một tờ báo - đến khu vực trên để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, sau khi tác nghiệp trở ra, anh Đ. bị một số người chặn đường hành hung, đe dọa. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Thành đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi nhận thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại núi Đá Ngựa, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Phú Ninh vào cuộc điều tra có hay không hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nếu có sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.