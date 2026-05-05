Nutifood đồng hành tuyển bóng chuyền nữ TP HCM dự giải A1 quốc gia

Chiều 5-5, Liên đoàn bóng chuyền TP HCM đã tổ chức lễ ký kết, tiếp nhận tài trợ từ Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho đội tuyển bóng chuyền nữ thành phố trong hành trình tìm lại vị thế.



Nutifood sẽ tài trợ tổng cộng 9,3 tỉ đồng để tạo nguồn kinh phí cho việc tăng cường lực lượng, chiêu mộ thêm các vận động viên chất lượng đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Doanh nghiệp cũng tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện cho đội trong mùa giải 2026.

Đại diện Nutifood và Liên đoàn bóng chuyền TP HCM ký thỏa thuận tài trợ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, nhấn mạnh doanh nghiệp mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc để đội bóng chuyền nữ TP HCM bứt phá. Việc trở lại sân chơi cao nhất quốc gia không chỉ là mục tiêu chuyên môn mà còn là hành trình khôi phục niềm tin và hình ảnh của tuyển bóng chuyền nữ cũng như thể thao thành phố

Ông Lã Quốc Khánh, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền TP HCM, bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành kịp thời và thiết thực từ Nutifood. Ông nhấn mạnh nguồn tài trợ không chỉ giúp đội giải quyết khó khăn về tài chính mà còn tiếp thêm động lực để mạnh dạn đặt ra những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Các sản phẩm dinh dưỡng do Nutifood cung cấp sẽ tăng cường thể lực cho VĐV trong tập luyện và thi đấu

Điểm đáng chú ý trong gói tài trợ lần này là cách tiếp cận toàn diện khi Nutifood không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn chú trọng yếu tố dinh dưỡng thể thao. Doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP HCM triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, đồng thời cung cấp phần mềm Nuti Expert nhằm xây dựng chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa cho từng vận động viên.

Huấn luyện viên trưởng Trần Thị Hiền đánh giá đây là cú hích quan trọng trong giai đoạn chuyển giao của đội. Khi các vận động viên được đảm bảo cả về thu nhập, điều kiện tập luyện lẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp, toàn đội có thể tập trung tối đa cho chuyên môn.

Sự tiếp sức từ Nutifood, vì thế, được kỳ vọng sẽ tạo động lực và niềm tin để bóng chuyền nữ TP HCM sớm trở lại quỹ đạo, hướng đến những mục tiêu cụ thể trên hành trình tìm lại vị thế trong làng bóng chuyền nữ quốc gia.