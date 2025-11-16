Nutifood hỗ trợ người dân Gia Lai 10 tỉ đồng khắc phục khó khăn bởi bão Kalmaegi

Ngày 15-11-2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Đại diện Nutifood trao biểu trưng 10 tỉ đồng ủng hộ người dân Gia Lai thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Gia Lai, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 5.000 tỉ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Bão khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục ngàn căn nhà bị tốc mái hoặc sập đổ, hệ thống điện nước bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt. Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất nặng với hàng chục ngàn héc-ta cây trồng hư hại và hàng ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ngư dân ven biển chịu ảnh hưởng lớn khi nhiều tàu thuyền bị hư hỏng, không thể ra khơi trong thời gian ngắn.

Chiều 13-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Gia Lai thị sát tình hình và chủ trì họp trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả bão lũ, phục hồi sản xuất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy", hỗ trợ miền Trung khôi phục hàng chục ngàn ngôi nhà trước Tết.

Chung tay cùng người dân Gia Lai xây dựng lại nơi an cư, ngày 15-11, Ban lãnh đạo Nutifood đã quyết định ủng hộ 10 tỉ đồng. Khoản kinh phí sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận và phân bổ kịp thời đến những khu vực cần thiết nhất.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: "Sau khi bão Kalmaegi đi qua, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là những khó khăn chồng chất mà người dân đang phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng sự đóng góp của Nutifood sẽ góp phần giúp bà con san sẻ phần nào gánh nặng, tái thiết cuộc sống, khôi phục sinh kế và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật".

Được biết, mỗi năm, Nutifood dành hơn 100 tỉ đồng cho các hoạt động hướng về cộng đồng, trải rộng từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đến hỗ trợ an sinh cho trẻ em, người già và người yếu thế.