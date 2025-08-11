HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Nutifood triển khai máy bán kem tự động

Nutifood vừa ghi dấu ấn trở thành doanh nghiệp tiên phong triển khai máy bán kem tự động tại Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận sản phẩm mới cho người tiêu dùng.

Đây là hệ thống bán hàng thông minh có thể bảo quản sản phẩm lạnh sâu từ -18°C đến -22°C. Nhờ vậy, kem luôn giữ được độ mịn ngon, trọn vẹn chất lượng khi đến tay người dùng. Máy hiện đang cung cấp 16 dòng sản phẩm kem Celano như: ốc quế, bánh cá, kem que, kem ly,…

Nutifood triển khai máy bán kem tự động- Ảnh 1.

Máy bán kem tự động đầu tiên tại Việt Nam thu hút nhiều bạn trẻ

Song song đó, Nutifood còn triển khai máy bán sữa tự động từ thương hiệu NuVi, Varna, NutiMilk..., được bảo quản ở mức 0–5°C, giúp sản phẩm luôn mát lạnh và bảo đảm dinh dưỡng trong suốt quá trình trưng bày.

Khi mua hàng tại các máy tự động, người tiêu dùng có thể thanh toán dễ dàng qua MoMo, VNPay chỉ với "1 cú chạm" mà không cần tiền mặt.

Nutifood triển khai máy bán kem tự động- Ảnh 2.

Mô hình bán hàng này mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng cho người tiêu dùng

Hiện tại, 10 máy đầu tiên đang được thí điểm tại 5 khu vực đông người qua lại: Văn phòng FPT; Đại học Nguyễn Tất Thành; Chung cư The Art – Đỗ Xuân Hợp; Hồ bơi Kỳ Đồng và Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương.

Nutifood triển khai máy bán kem tự động- Ảnh 3.

Máy bán hàng tự động của Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng đến các điểm tiềm năng trong thời gian tới

Dù chỉ mới đưa vào hoạt động, máy bán hàng tự động Nutifood đã vận hành ổn định và mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng. Đây là bước đi chiến lược giúp các sản phẩm Nutifood đến gần hơn với người tiêu dùng ở mọi nơi mọi lúc. Mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng đến các điểm như: nhà ga Metro, công viên, trường học lớn… trong thời gian sắp tới.

