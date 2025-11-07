NXB Giáo dục đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

NXB Giáo dục đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ

Yến Anh

(NLĐO)- NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng gần 200.000 bản sách giáo khoa cùng tiền mặt, tổng trị giá 3,5 tỉ đồng đến các trường học và học sinh nhiều tỉnh.

Trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp hoành hành, đặc biệt là sau các cơn bão số 3, 10, 11, 23 và nay là bão số 13 đang tiếp diễn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam một lần nữa khẳng định tinh thần "Vì học sinh thân yêu - không để em nào bị bỏ lại phía sau". Nhà xuất bản sẵn sàng đồng hành, sẻ chia cùng các em học sinh, các thầy cô giáo và các nhà trường vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

NXB Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ - Ảnh 1.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dành cho công tác xã hội, từ thiện lên tới 4,3 tỉ đồng. Riêng trong các đợt bão lũ vừa qua, Nhà xuất bản đã tặng gần 200.000 bản sách giáo khoa cùng tiền mặt, tổng trị giá 3,5 tỉ đồng đến các trường học và học sinh tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. 

Hiện nay, bão số 13 đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung, dự báo sẽ gây ra thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các trường học. Trước tình hình đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động chuẩn bị nguồn lực và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, nhằm giúp thầy và trò sớm ổn định dạy - học sau bão.

NXB Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ - Ảnh 2.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỉ đồng cho chương trình "Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn" trong năm nay. Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ có thể gửi công văn về Nhà xuất bản để được xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

NXB Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ - Ảnh 3.

Với tinh thần "Chung tay vì học sinh thân yêu", Nhà xuất bản cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần giúp học sinh ở mọi miền đất nước được tiếp cận tri thức, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

NXB Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ - Ảnh 4.

Tin liên quan

68 năm NXB Giáo dục Việt Nam: Hành trình cùng giáo dục Việt Nam

68 năm NXB Giáo dục Việt Nam: Hành trình cùng giáo dục Việt Nam

(NLĐO)- Ngày 1-6-1957, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chính thức được thành lập.

sách giáo khoa Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo