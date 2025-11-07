NXB Giáo dục đồng hành cùng học sinh và trường học vùng bão lũ

Trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp hoành hành, đặc biệt là sau các cơn bão số 3, 10, 11, 23 và nay là bão số 13 đang tiếp diễn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam một lần nữa khẳng định tinh thần "Vì học sinh thân yêu - không để em nào bị bỏ lại phía sau". Nhà xuất bản sẵn sàng đồng hành, sẻ chia cùng các em học sinh, các thầy cô giáo và các nhà trường vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dành cho công tác xã hội, từ thiện lên tới 4,3 tỉ đồng. Riêng trong các đợt bão lũ vừa qua, Nhà xuất bản đã tặng gần 200.000 bản sách giáo khoa cùng tiền mặt, tổng trị giá 3,5 tỉ đồng đến các trường học và học sinh tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, bão số 13 đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung, dự báo sẽ gây ra thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các trường học. Trước tình hình đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động chuẩn bị nguồn lực và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, nhằm giúp thầy và trò sớm ổn định dạy - học sau bão.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỉ đồng cho chương trình "Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn" trong năm nay. Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ có thể gửi công văn về Nhà xuất bản để được xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Với tinh thần "Chung tay vì học sinh thân yêu", Nhà xuất bản cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần giúp học sinh ở mọi miền đất nước được tiếp cận tri thức, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.