NXB Giáo dục Việt Nam hợp tác với Bộ Giáo dục Đại học Cuba

Lễ ký kết giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với Bộ Giáo dục Đại học Cuba được thực hiện ngày 14-4 với mong muốn thúc đẩy và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, in sách và phát triển văn hóa đọc trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi; với mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.



Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN, và Ông Reynaldo Velázquez Zaldívar, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Cuba, kí kết Thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung thỏa thuận, NXBGDVN và Bộ Giáo dục Đại học Cuba sẽ trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; tư vấn cho đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên của các nhà xuất bản giáo dục đại học tại Cuba và Việt Nam; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác chung; tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và sự kiện do mỗi bên tổ chức; biên tập, in ấn các ấn phẩm có nội dung phù hợp…

Trong khuôn khổ Đại hội Quốc tế Universidad 2026, Bộ Giáo dục Đại học Cuba trân trọng mời NXBGDVN tham gia với tư cách đơn vị trưng bày sách. Đồng thời, theo đề nghị bên phía Cuba, NXBGDVN sẽ tổ chức biên tập, in ấn 2 cuốn sách nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ Giáo dục Đại học Cuba và 100 năm ngày sinh của lãnh tụ vĩ đại Cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz.

Bộ Giáo dục Đại học Cuba sẽ cung cấp bản thảo và bản quyền của các cuốn sách. Các cuốn sách sẽ được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt.



Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGDVN, phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN, chia sẻ bên cạnh các hoạt động về xuất bản sách giáo dục và sách khác, NXBGDVN trong suốt quá trình lịch sử của mình đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ các bạn bè quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất bản in, phát hành, sản xuất sách giáo dục và thiết bị.

"Đối với Cuba - một đất nước có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, chúng tôi luôn trân trọng những tình cảm trong lịch sử của hai nước; ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của nhân dân và đất nước Cuba đối với Việt Nam trong những giai đoạn kháng chiến khó khăn nhất. Vì vậy, việc giúp đỡ, hợp tác, ủng hộ Cuba không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn xuất phát từ trái tim, lòng biết ơn của NXBGDVN đối với nhân dân Cuba…"- ông Nguyễn Tiến Thanh nói.

Ông Reynaldo Velázquez Zaldívar, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Cuba, phát biểu tại buổi lễ

Ông Reynaldo Velázquez Zaldívar, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Cuba, nhấn mạnh năm 2025 là một năm có sự tham gia với trọng trách lớn hơn của ngành giáo dục Cuba đối với công cuộc đào tạo nhân sự cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

"Hệ thống các trường đại học tại Cuba gồm 50 trường với khoảng 250.000 sinh viên theo học, do đó lượng sách về giáo dục được sử dụng tại Cuba rất là lớn. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của Cuba trong thời điểm hiện tại rất khó khăn, NXB Đại học Cuba mất khả năng in ấn sách cho ngành giáo dục. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rất lớn về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong việc biên tập, in ấn, hỗ trợ tư vấn trong ngành giáo dục..."- Thứ trưởng Reynaldo Velázquez Zaldívar nói.

Ông Reynaldo Velázquez Zaldívar cũng thay mặt đoàn cảm ơn và bày tỏ lòng trân trọng trước sự đón tiếp nồng hậu cũng như sự giúp đỡ của NXBGDVN dành cho Cuba. Ông tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa NXBGDVN và Bộ Giáo dục Đại học Cuba.

NXBGDVN cũng tin rằng việc hợp tác này sẽ là tiền đề phát triển trong lĩnh vực xuất bản và phát triển văn hóa đọc giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Trước đó, tại La Habana, từ ngày 22 đến 26-2-2025, đoàn cán bộ NXBGDVN do Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Thanh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Cuba, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến công tác này, NXBGDVN đã gửi tặng Bộ Giáo dục Đại học Cuba 30 chiếc máy tính bảng. Món quà cũng chính là tình cảm, là tấm lòng của NXBGDVN đối với các bạn Cuba.