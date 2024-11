Ở nơi buông bỏ muộn phiền

Ở độ cao 400 m so với mực nước biển, nhưng lại chỉ cách bờ biển hơn 5 km đường chim bay, cao nguyên Vân Hòa (tỉnh Phú Yên) được xem là cao nguyên gần biển nhất Việt Nam. Cao nguyên Vân Hòa nằm ở 3 xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân (huyện Sơn Hòa) và 1 phần của huyện Tuy An gồm xã An Thọ và An Xuân. Với nhiệt độ trung bình ở đây là 24 độ C, quanh năm mát mẻ, không chỉ phù hợp cho việc nghỉ dưỡng, mà không gian tĩnh tại, yên bình ở đây còn phù hợp cho những người muốn trút bỏ phiền muộn, sống chậm một chút để hiểu rõ hơn chính mình.

Sống chậm, nâng niu những gì mình có. (Ảnh: Bên vườn Đỏ đang trổ hoa ở cao nguyên Vân Hòa)

Hà Nội hay TP HCM, mỗi ngày đều có chuyến bay lúc sáng sớm đến sân bay Tuy Hòa. Từ đây, bạn có thể đón tắc-xi để đến cao nguyên Vân Hòa cách chừng 15 km. Giữa đường, bạn có thể dừng lại ở Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) để thưởng thức món bánh hỏi lòng heo nổi tiếng xứ Nẫu. Sống chậm mà, đâu cần phải vội, bạn cứ tà tà để đến Vân Hòa buổi trưa là được rồi. Bạn đừng quên ghé vào Nhà thờ Bác Hồ mà tỉnh Phú Yên đã xây dựng vào năm 1969, ngay sau khi nghe tin Bác mất, để thắp lên bàn thờ Bác nén hương. Nhà thờ Bác được xây ở xã Sơn Định, trung tâm của cao nguyên Vân Hòa, luôn mát rượi dưới bóng cây cổ thụ.

Buổi chiều, bạn có thể tự chọn dạo bước trong những vườn rau, dâu tây được trồng theo phương thức organic mà bạn có thể hái ăn ngay tại vườn, hay thả mình trong những vườn cây đỏ (trồng nhiều ở xã Sơn Xuân) trĩu hoa quả, hoặc lang thang trên những đồi cỏ mênh mông xanh. Ở đâu cũng sẽ cho bạn một cảm giác thanh bình, để bạn có thể thả lỏng mọi giác quan.

Chiều muộn, bạn hãy đến Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên. Được xây dựng trên diện tích 34 ha của ngọn núi cao ở xã An Thọ, ba bên là rừng, mặt hướng về TP Tuy Hòa và hướng ra biển Đông, trong phong thủy, thiền viện này được cho là có vị thế "Sơn bao thủy bọc, khí tụ thiêng liêng, xứng đáng là nơi quy hướng tâm linh cho muôn loài". Hãy để lòng thật nhẹ với tiếng Kinh Pháp Cú vọng trong tiếng chuông chùa, bạn sẽ thấy mình cần buông xả những gì để tâm được thanh thản hơn.

Đêm, bạn có thể tìm đến các buôn làng người đồng bào Êđê, Bana để hòa mình trong tiếng cồng chiêng, trong điệu múa xoang, để thấy hạnh phúc đến từ những điều giản dị đến dường nào. Rồi bạn về lại với căn homstay bên hồ Vân Hòa để nghe bản hòa tấu đồng quê với tiếng dế gáy bên tường, hòa trong tiếng trống ễnh ương vọng lại từ hồ nước. Cứ vậy, bạn sẽ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà không phải lo âu điều gì.

Sẽ sai lầm nếu bạn đặt chuông điện thoại hay đồng hồ báo thức khi đến đây. Tiếng chuông Đại Chung từ Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên lúc 4 giờ sáng vọng về đủ đánh thức bạn dậy. Hãy chậm rãi, bạn pha tách cà phê, ngồi bên hiên trước mặt hồ mà nhâm nhi trong đám sương mù bảng lảng lúc sáng sớm, để bạn nhận ra cuộc sống này đáng yêu biết bao.

Bạn có thể đến với cao nguyên Vân Hòa bất cứ mùa nào trong năm, nhưng sẽ đẹp hơn nếu đến đây vào tháng chạp hay tháng giêng. Không chỉ vì thời gian ấy Phú Yên không còn mưa, thời tiết mát mẻ hơn, mà đến với mùa ấy, khi mà cái vội vã đang ngự trị trong lòng mỗi người chuẩn bị đón Tết Nguyên đán hay hội hè đầu xuân thì bạn mới thấy hết giá trị của những ngày mình sống chậm nơi đây.