Ở nơi đảo trong đảo

Ấp đảo Thiềng Liềng thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM. Đến với Thiềng Liềng, du khách sẽ hòa mình vào cuộc sống đậm chất ấp đảo; đi bộ trong rừng; tìm hiểu nghề làm muối hay thưởng thức những đặc sản địa phương...



Khám phá "đảo muối nở hoa"

Với những lợi thế khác biệt, thời gian qua, Sở Du lịch TP HCM đã xây dựng kế hoạch phát triển Thiềng Liềng trở thành điểm đến du lịch cộng đồng gắn với giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của Cần Giờ. Đến cuối năm 2023, mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên của TP HCM ở Thiềng Liềng đã chính thức đi vào hoạt động.

Chị Ngọc Trinh (ngụ quận Tân Bình) kể sau thời gian ngồi trên cano từ trung tâm thành phố, hít thở không khí trong lành trên sông lúc rạng sáng, vừa đặt chân lên đảo Thiềng Liềng, mùi hương của rừng, mùi đặc trưng của muối biển phảng phất trong không khí. Đoàn của chị có dịp thưởng thức đủ loại đặc sản như uống nước sâm giải nhiệt được trồng quanh vườn nhà hộ dân; ngâm chân với muối hột và dược liệu gia truyền; nhâm nhi một ly kem dừa mát lạnh giữa ngày hè.

Thiềng Liềng là ấp đảo rừng ngập mặn với hệ sinh thái tiêu biểu đặc trưng cho các hệ sinh thái ven biển ở khu vực miền Nam. Làm muối là nghề phổ biến có thể kết hợp khai thác và phát triển du lịch tại Thiềng Liềng. Cảnh quan của những cánh đồng muối tạo nên cả một vùng trắng xóa vào mùa thu hoạch nên nơi đây còn được gọi là "đảo muối nở hoa".

"Nghe ở TP HCM mà được tận mắt thấy ruộng muối, tìm hiểu quy trình chế biến đặc sản muối Thiềng Liềng thật sự quá thú vị. Đợt trở lại đảo vừa rồi, chúng tôi còn được trải nghiệm sản phẩm mới ở đây là đi bộ trong rừng, "tắm rừng" - hít hà không khí sạch, tươi mát từ rừng Cần Giờ" - chị Ngọc Trinh hào hứng kể.

Du khách trải nghiệm nghề làm muối ở Thiềng Liềng. Ảnh: BÌNH AN

"Tiếp sức" để trở thành điểm đến đặc trưng

Ấp đảo chỉ có hơn 220 hộ sinh sống và khoảng hơn chục hộ làm du lịch cộng đồng nhưng số liệu thống kê của Sở Du lịch TP HCM cho thấy từ khi triển khai mô hình du lịch cộng đồng (cuối năm 2022 đến nay), Thiềng Liềng đã đón khoảng 4.500 lượt khách.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, cho biết thông qua việc làm du lịch, người dân trên đảo có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, tiếp tục giữ nghề và phát triển làng nghề truyền thống.

TS Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch TP HCM, một trong những người tham gia trực tiếp vào triển khai kế hoạch xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Thiềng Liềng - nhận định phát triển du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng hướng đến việc phát triển bền vững về sinh kế, môi trường tự nhiên. Du lịch được xem là sinh kế cộng thêm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và gia tăng mức đóng góp vào ngành kinh tế tổng thể của Cần Giờ nói riêng và TP HCM. Phát triển du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng còn giúp tạo sản phẩm có tính bản sắc và độc đáo của địa phương.

Hiện có nhiều đơn vị lữ hành tại TP HCM xây dựng các sản phẩm tour tuyến, kết nối du khách tới Thiềng Liềng. Thị trường khách du lịch được xác định là khách nội địa và quốc tế có khả năng chi trả từ mức khá cao đến cao. Với vị trí địa lý "đảo trong đảo" nên việc kết nối đưa khách tới thực hiện qua việc sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy, đẩy chi phí sản phẩm du lịch tăng. Hiện nay, vấn đề kết nối phát triển du lịch Thiềng Liềng còn gặp nhiều khó khăn về mặt phương tiện và bến bãi.

"Do đặc thù của ấp đảo, phương tiện di chuyển còn chưa thuận tiện nên lượng khách đến chưa như kỳ vọng. Du khách muốn tiếp cận ấp đảo có thể ra đảo Thạnh An nhưng việc di chuyển từ Thạnh An đến Thiềng Liềng còn gặp nhiều khó khăn do chỉ có một chuyến đò dành cho học sinh, chưa có tuyến riêng cho khách du lịch. Nếu ấp đảo được hỗ trợ một chuyến đò hoặc phà đi vào giờ cố định để bà con đi lại thuận lợi, du khách tới đây cũng dễ dàng hơn" - bà Bạch Tuyết mong mỏi.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, TS Dương Đức Minh nhận định dù có khó khăn về giao thông kết nối nhưng Thiềng Liềng là điểm đến độc đáo có khả năng góp phần cho việc kiến tạo tuyến hành trình "Kết nối từ sông ra biển". Nếu thành công, sẽ tạo sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại TP HCM nói riêng và Đông Nam Bộ. Trong tương lai, Thiềng Liềng còn có thể kết nối với hệ thống tuyến điểm từ sân bay Long Thành. Đây cũng là tuyến kết nối góp phần gia tăng sức hút khách du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế tại địa phương.