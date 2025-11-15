HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ô tô 7 chỗ lao vào quán bánh xèo rồi tiếp tục rồ ga bỏ chạy

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi lao vào quán bánh xèo ở Thanh Hóa, ô tô 7 chỗ không dừng lại mà tiếp tục rồ ga bỏ chạy khiến nhiều người hoảng hồn.

Công an xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc một xe ô tô 7 chỗ lao vào quán ăn, nhưng sau đó không dừng lại mà tiếp tục rồ ga bỏ chạy khiến nhiều người chứng kiến một phen hoảng hồn.

Ô tô 7 chỗ lao vào quán bánh xèo rồi tiếp tục rồ ga bỏ chạy - Ảnh 1.

Ô tô lao vào quán rồi tiếp tục rồ ga bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trong sáng 15-11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô 7 chỗ lao vào phía trước một cửa hàng bánh xèo, làm hư hỏng một số đồ dùng.

Tuy nhiên, sau sự việc, chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục rồ ga chạy khỏi hiện trường. Trong lúc bỏ chạy, ô tô đã khiến nhiều thanh niên đứng gần trước đầu xe phải tháo chạy, sợ ô tô tông vào người.

Vụ việc được xác định xảy ra vào đêm 14-11 tại khu vực trước một cửa hàng ăn ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đoạn clip sau khi chia sẻ khiến cộng đồng bất bình trước cách hành xử của tài xế ô tô.

Được biết, vụ việc không gây thiệt hại về người, hiện công an đã tạm giữ chiếc xe liên quan để tiếp tục làm rõ.

