Ô tô 7 chỗ tông xe tải, 4 người tử vong, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26-11, tại Km 41, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 19A-483.xx chở 6 người đi chiều từ xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về phía Hà Nội đã tông trực diện với xe tải lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng, 4 người đi trên xe tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến quốc lộ 1A rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.