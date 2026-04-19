Thời sự Xã hội

Ô tô bị tàu hoả tông, nam tài xế bung cửa chạy thoát nạn trong gang tấc

Ninh Cơ

(NLĐO)- Mắc kẹt ở đường sắt ngang dân sinh ở Hà Nội khi gác chắn hạ xuống, chiếc xe ô tô bị tàu hoả tông trúng, tài xế may mắn bung cửa chạy thoát nạn.

Ngày 19-4, Công an xã Đại Xuyên (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn xã.

Ô tô bị tàu hỏa tông ở Hà Nội , tài xế may mắn thoát nạn trong tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Gif

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18-4, ô tô biển số mang 30M-282.xx do Lê Văn T. (SN 1984, trú tại Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, Hà Nội) di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên đã bị mắc kẹt khi gác chắn hạ xuống. Khi một số người đang cố nâng gác chắn lên thì thấy tàu SE6/927 lao tới nên vội tháo chạy. Tài xế cũng kịp bung cửa chạy thoát nạn trong gang tấc.

Cú tông khiến ô tô bị văng ra, hư hỏng nặng. Nam tài xế do kịp thời rời khỏi xe trước khi xảy ra va chạm nên không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc, phân luồng giao thông.

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế T. và không phát hiện vi phạm; nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Xác minh clip nam sinh tử vong do tai nạn giao thông, người đi sau quay xe rời đi

Xác minh clip nam sinh tử vong do tai nạn giao thông, người đi sau quay xe rời đi

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, trong đó dường như có người đi phía sau chứng kiến nhưng đã quay xe bỏ đi.

Clip: Tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo, nữ sinh ở Gia Lai tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra vào sáng sớm, một nữ sinh ở Gia Lai tử vong tại chỗ, nghi liên quan điểm mù phương tiện lớn

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn

(NLĐO)- Công an đã thông tin về kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội.

