Ô tô bị tàu hoả tông, nam tài xế bung cửa chạy thoát nạn trong gang tấc

Ngày 19-4, Công an xã Đại Xuyên (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn xã.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Gif

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18-4, ô tô biển số mang 30M-282.xx do Lê Văn T. (SN 1984, trú tại Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, Hà Nội) di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên đã bị mắc kẹt khi gác chắn hạ xuống. Khi một số người đang cố nâng gác chắn lên thì thấy tàu SE6/927 lao tới nên vội tháo chạy. Tài xế cũng kịp bung cửa chạy thoát nạn trong gang tấc.



Cú tông khiến ô tô bị văng ra, hư hỏng nặng. Nam tài xế do kịp thời rời khỏi xe trước khi xảy ra va chạm nên không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc, phân luồng giao thông.

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế T. và không phát hiện vi phạm; nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.