Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Đậu xe ô tô qua đêm trước cửa nhà, sáng mai ra chủ xe ở Hà Tĩnh tá hoả khi phát hiện xe đã bị ai đó “trang trí” bằng bình xịt sơn.

Sáng 12-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Đông Hưng, Trưởng Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận xe ô tô của một công dân trên địa bàn phường này vừa bị xịt sơn khi đậu xe ngoài đường.

Hình ảnh chiếc xe bị xịt sơn gần như kín toàn bộ phần thân khi đậu xe qua đêm trước cửa nhà. (Ảnh mạng xã hội)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe bị xịt sơn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc địa phận phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời của chủ xe, xe của gia đình đậu trước nhà vào đêm 9-11.

Đến sáng 10-11, sau khi đi ra xe thì người này mới tá hỏa khi phát hiện chiếc xe ô tô đã bị ai đó xịt sơn lên gần như toàn bộ phần thân xe.

Sau khi kiểm tra lại camera an ninh thì phát hiện trong đêm, bất ngờ có một người đi qua, thấy bình sơn xịt dùng xịt hoa để gần đó nên đã cầm bình và xịt vào xe.

"Sau khi nhận được tin trình báo của người dân, đồng thời tiến hành kiểm tra lại camera thì chúng tôi đã xác định được người thực hiện hành vi trên là một bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Do sự việc không ai mong muốn nên chủ xe cũng đã cảm thông. Hiện chủ xe đang cố gắng xử lý lại xe sau sự cố, dù rất tốn kém nhưng cũng chấp nhận" - Trung tá Hưng cho biết.

Giám đốc một cơ quan ở Gia Lai bị xịt sơn lên ôtô

Giám đốc một cơ quan ở Gia Lai bị xịt sơn lên ôtô

(NLĐO) – Bốn người đàn ông đi trên 2 xe máy đã vào tận nhà để xe, xịt sơn lên ôtô của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng Gia Lai.

Nhóm bảo vệ xịt sơn đỏ lên hàng loạt xe ôtô bị khởi tố

(NLĐO)- Công an đã khởi tố nhóm bảo vệ ở khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) xịt sơn lên hàng loạt xe ôtô để qua đêm ngoài đường mà không gửi vào bãi để điều tra về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Khách không gửi xe vào bãi, bảo vệ xịt sơn đỏ lên một loạt xe ôtô

(NLĐO)- Tổ bảo vệ ở khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) thấy nhiều chủ phương tiện đỗ ôtô qua đêm ngoài đường, không gửi vào trong bãi, hầm của chung cư nên đã đi mua sơn đỏ về xịt lên khoảng 10 chiếc xe ôtô.

