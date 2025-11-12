Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ

Sáng 12-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Đông Hưng, Trưởng Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận xe ô tô của một công dân trên địa bàn phường này vừa bị xịt sơn khi đậu xe ngoài đường.

Hình ảnh chiếc xe bị xịt sơn gần như kín toàn bộ phần thân khi đậu xe qua đêm trước cửa nhà. (Ảnh mạng xã hội)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe bị xịt sơn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc địa phận phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời của chủ xe, xe của gia đình đậu trước nhà vào đêm 9-11.

Đến sáng 10-11, sau khi đi ra xe thì người này mới tá hỏa khi phát hiện chiếc xe ô tô đã bị ai đó xịt sơn lên gần như toàn bộ phần thân xe.

Sau khi kiểm tra lại camera an ninh thì phát hiện trong đêm, bất ngờ có một người đi qua, thấy bình sơn xịt dùng xịt hoa để gần đó nên đã cầm bình và xịt vào xe.

"Sau khi nhận được tin trình báo của người dân, đồng thời tiến hành kiểm tra lại camera thì chúng tôi đã xác định được người thực hiện hành vi trên là một bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Do sự việc không ai mong muốn nên chủ xe cũng đã cảm thông. Hiện chủ xe đang cố gắng xử lý lại xe sau sự cố, dù rất tốn kém nhưng cũng chấp nhận" - Trung tá Hưng cho biết.