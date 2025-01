Ô tô cũ vắng khách

Nếu những năm trước, thị trường ô tô cũ dịp cuối năm khá sôi động thì năm nay, hàng loạt xe nằm chờ khách song rất ít người hỏi mua.

Theo quan sát của phóng viên, suốt buổi sáng đầu tuần qua, tại nhiều cửa hàng kinh doanh ô tô cũ trên đường An Dương Vương (quận 5, TP HCM), không thấy bóng dáng khách hàng nào đến xem hoặc hỏi mua. Tương tự, trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM), các cửa hàng trưng bày khá nhiều mẫu ô tô cũ nhưng hầu như không có khách. "Có ngày chẳng có khách nào ghé thăm, thậm chí 2-3 ngày liền vắng khách. Một số khách đến khảo sát giá xe nhưng không chốt mua nên hơn chục ngày qua, cửa hàng không bán được chiếc nào" - ông T., chủ một showroom ô tô cũ ở quận Tân Bình (TP HCM), than thở.

Ông Bùi Thanh Hậu, chủ showroom ô tô "lướt" tại TP Thủ Đức (TP HCM), so sánh: Năm ngoái, tháng cận Tết âm lịch, hầu như ngày nào cũng bán được 1-2 chiếc, có ngày cao điểm bán đến 5 chiếc, còn năm nay cả tuần không có khách nào "chốt đơn".

Đáng chú ý, giá xe cũ thời điểm này giảm khá mạnh. Theo bà Văn Thị Mai Hạnh, chủ salon auto Toàn Phát (quận Bình Tân, TP HCM), giá ô tô cũ đã giảm 20%-30% so với vài tháng trước. Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), cũng xác nhận giá xe cũ trong hệ thống giảm 20% so với đầu năm 2024 và có thể coi là chạm "đáy". Chẳng hạn, giá chiếc Toyota Vios đời 2020 chỉ còn 380 triệu đồng, Toyota Veloz đời 2022 giảm từ 590 triệu đồng/chiếc còn 530 triệu đồng/chiếc...

Giá ô tô cũ giảm sâu nhưng vẫn không đủ hấp dẫn khách hàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mức phạt vi phạm giao thông tăng mạnh

Nguồn cung ô tô cũ hiện khá nhiều trong khi sức tiêu thụ thấp nên các cửa hàng "ôm" tồn kho lớn. Theo nhiều đại lý, trước đây, sau khi thu mua xe, chỉ 1-2 tuần là có thể "giải phóng" hàng thì nay có nhiều mẫu tồn kho đến vài tháng hoặc cả năm cũng không bán được.

Lý giải nguyên nhân, bà Văn Thị Mai Hạnh cho rằng do kinh tế còn khó khăn trong khi ngân hàng không cho vay mua xe cũ có đời cách thời điểm mua từ 3 năm trở lên nên nhiều người có nhu cầu nhưng không có tiền mua xe. "Trước đây, mua ô tô cũ rất có lợi bởi giá "mềm", không mất thời gian làm các thủ tục, giấy tờ và đóng thuế, phí... như mua xe mới. Tuy nhiên, hiện nay, người mua xe lo lắng phạt nguội nên ngại mua xe đã qua sử dụng, hoặc đòi hỏi cam kết từ phía chủ xe cũ" - bà Hạnh cho biết thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, khách mua ô tô cũ thường có mục đích vừa sử dụng cho gia đình vừa chạy dịch vụ để kiếm thêm thu nhập. Do đó, mức phạt vi phạm quy định về giao thông tăng rất mạnh là một trong những lý do khiến sức mua ô tô cũ dịp cuối năm giảm sâu. "Ngoài ra, thị trường xe dịch vụ đang cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của các ứng dụng và hãng xe mới nên số lượng tài xế chạy xe công nghệ Grab, Be... đang giảm mạnh, kéo theo nhu cầu mua ô tô cũ cũng giảm" - bà Hiền chỉ ra thêm.

Ông Tạ Công Tiên, chủ Chợ Xe Kiểu Mỹ (quận Bình Tân, TP HCM), phản ánh hiện nay nhiều cửa hàng kinh doanh xe cũ e ngại thu mua phải xe bị phạt nguội bởi việc xử lý thủ tục và đóng phạt... khá phức tạp. Chưa kể, nhiều mẫu ô tô mới ra mắt đã giảm giá đáng kể để kích cầu nên thị trường xe cũ càng gặp khó khăn.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, cũng lo mức phạt vi phạm giao thông tăng mạnh sẽ tác động đến tâm lý khách hàng mua ô to cũ, nhất là những người mới có giấy phép lái xe, chưa có kinh nghiệm lưu thông trên đường nên dễ mắc lỗi. Mặt khác, áp lực khi lưu thông trên đường ngày càng tăng khiến tồn kho xe cũ cũng có khả năng tăng do nhu cầu bán xe tăng lên.