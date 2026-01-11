Ô tô dán chữ “Tập lái” được camera ghi lại sau khi người đàn ông gặp nạn tử vong

Sáng 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông 71 tuổi tử vong liên quan xe tập lái.

Thông tin ban đầu, tối 10-1, ông B.T.T. (SN 1955, ngụ xã Tuyên Quang) điều khiển xe máy trên đường nhánh từ Quốc lộ 1 đi ga Bình Thuận.

Khi cách chợ Hàm Mỹ khoảng 300 m thì ông T. bất ngờ dừng lại, sau đó loạng choạng ngã xuống mặt đường cùng phương tiện.

Camera ghi lại thời điểm người đi xe máy bị ô tô tải cán dẫn đến tử vong, dữ liệu giúp cơ quan điều tra truy xét phương tiện. Ảnh: DT

Đúng thời điểm này, một ô tô tải chạy cùng chiều phía sau lao tới, cán qua người ông T. rồi tiếp tục di chuyển, không dừng lại. Nạn nhân T. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã trích xuất hệ thống camera khu vực xảy ra tai nạn để truy xét phương tiện liên quan. Từ hình ảnh camera ghi lại, phần bửng sau đuôi ô tô tải có dán chữ "Tập lái".