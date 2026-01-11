HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ô tô đậu kín đường làng "săn đất" sau khi có thông tin quy hoạch khu công nghiệp

Bài và ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Ô tô đậu kín đường làng, đất quê tăng giá chóng mặt sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp VSIP 4.

Ngày 11-1, thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết đơn vị đã tiếp nhận văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến vị trí dự án VSIP Nghệ An 4. Sở sẽ tổng hợp đầy đủ hồ sơ, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của địa phương.

Ô tô đậu kín đường làng sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp VSIP 4 - Ảnh 1.

Hàng trăm ô tô của môi giới, người dân tập trung tại khu đấu giá Rú Cụp, xã Đại Huệ để mua bán đất

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có công văn cho rằng dự án VSIP Nghệ An 4 được đề xuất với tổng diện tích khoảng 800 ha. Tuy nhiên, qua khảo sát, đối chiếu quy hoạch, cơ quan chuyên môn xác định một phần diện tích dự án nằm trong định hướng quy hoạch tổ chức không gian tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Vị trí đề xuất của dự án có nguy cơ xâm lấn trục cảnh quan liên kết hai ngọn núi Đại Huệ và núi Chung. Khu vực này được xác định là không gian mặt nước mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, ví như "tấm gương phản chiếu bầu trời", thể hiện sự thanh cao, minh triết gắn với tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trục cảnh quan này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Kim Liên từ năm 2020.

Trong đó, hơn 330 ha đất dự kiến thực hiện dự án VSIP Nghệ An 4 nằm trên địa bàn xã Kim Liên được đánh giá có liên quan trực tiếp, tác động lớn đến ranh giới và không gian nghiên cứu của các đồ án quy hoạch đang triển khai.

Theo Quyết định số 382/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kim Liên được xác định là điểm du lịch đặc biệt quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Ô tô đậu kín đường làng sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp VSIP 4 - Ảnh 2.

Cảnh tấp nập lạ thường của làng quê sau khi có thông tin quy hoạch xây dựng khu công nghiệp VSIP 4

Việc bố trí khu công nghiệp quy mô lớn sát vùng lõi di tích được nhận định có thể gây chồng chéo pháp lý, không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến không gian văn hóa, lịch sử, môi trường, cảnh quan, tác động đến mục tiêu phát triển bền vững khu du lịch Kim Liên và Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này còn có khả năng gây chồng chéo, xung đột với các quy hoạch, quyết định của Chính phủ.

Ô tô đậu kín đường làng sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp VSIP 4 - Ảnh 3.

Đường làng chật kín xe ô tô từ nhiều nơi tập trung đến để mua đất

Trước đó, sau khi có thông tin doanh nghiệp đề nghị xin chủ trương khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án VSIP 4 tại các xã Vạn An, Đại Huệ, Kim Liên, những ngày đầu năm 2026, dòng người đổ về xã Đại Huệ tìm hiểu mua đất rất đông. Đặc biệt, tại khu vực đấu giá đất Rú Cụp, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An trở nên đông đúc, nhộn nhịp khác thường. Hàng loạt ô tô từ nhiều địa phương đổ về mua đất xếp hàng dài trên đường quê.

Giá đất tại khu vực này đã có dấu hiệu tăng lên cao một cách bất thường, nhiều khu vực giá đất được môi giới, "cò đất" đẩy lên 20 đến 30 triệu đồng/m2. Có những lô đất, giá được đẩy lên cao thêm 1 tỉ đồng chỉ trong vòng thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 11-1, sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An có ý kiến về vị trí đề xuất đầu tư dự án VSIP Nghệ An 4 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An có nguy cơ ảnh hưởng đến không gian quy hoạch của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thì giao dịch đất ở khu vực này đã lắng xuống.

Ô tô đậu kín đường làng sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp VSIP 4 - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước việc giá đất tăng bất thường.

Ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An), xác nhận thông tin trên. Việc mua bán đất trở nên nhộn nhịp trong những ngày gần đây, tập trung đông nhất tại khu đấu giá Rú Cụp, với nhiều phương tiện từ khắp nơi đổ về. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo trước việc giá đất tăng bất thường.

Được biết, thông tin về dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 mới chỉ dừng ở mức doanh nghiệp đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An, chưa làm việc với chính quyền địa phương và cũng chưa xác định vị trí quy hoạch cụ thể.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản cần trực tiếp đến UBND xã hoặc các cơ quan chuyên môn để kiểm tra, xác minh thông tin pháp lý, quy hoạch.

