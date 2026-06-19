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Kinh tế Tiêu dùng

Ô tô giá rẻ từ Indonesia cấp tập vào Việt Nam

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

Indonesia vươn lên dẫn đầu về sản lượng ô tô khi xuất khẩu 11.308 xe sang Việt Nam

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Indonesia tăng đột biến trong tháng 5, góp phần kéo mặt bằng giá xe nhập xuống thấp và dự báo sẽ khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam sôi động hơn trong những tháng cuối năm 2026.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 5, Việt Nam nhập khẩu 23.730 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch gần 548 triệu USD - tăng 43,1% về lượng và 26,2% về giá trị so với tháng trước. Đáng chú ý, Indonesia vươn lên dẫn đầu về sản lượng ô tô khi xuất khẩu 11.308 xe sang Việt Nam - gấp khoảng 3 lần tháng 4 và chiếm gần 48% tổng lượng ô tô nhập khẩu của nước ta.

Ô tô giá rẻ từ Indonesia cấp tập vào Việt Nam - Ảnh 1.

Xe nhập từ Indonesia ngày càng chiếm tỉ trọng lớn nhờ lợi thế về giá và phù hợp nhu cầu của phần lớn người tiêu dùng VIệt Nam

Nguồn cung lớn từ Indonesia cũng kéo giá ô tô nhập khẩu bình quân đi xuống. Trong tháng 5, giá trị trung bình mỗi xe nhập khẩu còn khoảng 23.078 USD, tương đương hơn 600 triệu đồng - thấp hơn tháng trước. Điều này cho thấy cơ cấu nhập khẩu đang dịch chuyển sang các dòng ô tô phổ thông như xe đô thị, SUV cỡ nhỏ và MPV gia đình.

Trong khi đó, ô tô Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về giá trị nhập khẩu với hơn 213 triệu USD trong tháng 5-2026. Điều này phản ánh giá trị bình quân của ô tô nhập từ Trung Quốc cao hơn nhiều thị trường khác, chủ yếu nhờ các dòng xe điện, xe hybrid và mẫu xe công nghệ mới đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.

Ở phân khúc cao cấp, xe Hàn Quốc có giá nhập khẩu bình quân cao nhất. Dù Việt Nam chỉ nhập 2 xe Hàn Quốc trong tháng 5 nhưng tổng trị giá lên tới 320.000 USD, tương đương khoảng 160.000 USD/chiếc. Ngược lại, xe nhập từ Ấn Độ có giá bình quân thấp nhất, chỉ hơn 5.000 USD/chiếc.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khoảng 95.900 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch gần 2,295 tỉ USD - tăng 14,2% về lượng và 25,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia ô tô, Indonesia ngày càng chiếm ưu thế nhờ là một trong những trung tâm sản xuất xe lớn ở Đông Nam Á. Nhiều hãng xe Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi Motors, Suzuki và Daihatsu đều đặt nhà máy quy mô lớn tại Indonesia để phục vụ xuất khẩu trong khu vực. Sản lượng ô tô lớn giúp giảm chi phí sản xuất và tạo lợi thế về giá.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Indonesia cùng tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Những mẫu ô tô đáp ứng quy tắc xuất xứ được hưởng thuế nhập khẩu 0%, giúp giá bán cạnh tranh hơn so với xe nhập từ các thị trường ngoài ASEAN.

Ông Tạ Công Tiên, chủ hệ thống chợ xe kiểu Mỹ tại TP HCM, cho biết nhu cầu hiện nay tập trung vào các mẫu ô tô phổ thông, đa dụng cỡ nhỏ và xe gia đình có mức giá dễ tiếp cận. Đây cũng là nhóm sản phẩm thế mạnh của các nhà máy ô tô tại Indonesia.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối, ông Trần Đình Khải, phó tổng giám đốc một hệ thống đại lý ô tô tại TP HCM, so sánh xe nhập từ Indonesia thường có giá bán thấp hơn xe từ Thái Lan, có mẫu chênh lệch tới hàng chục triệu đồng. Theo ông, ngoài lợi thế về chi phí sản xuất, một số mẫu xe Indonesia còn được định vị ở phân khúc phổ thông với mức hoàn thiện phù hợp để tối ưu giá thành.

Giới kinh doanh ô tô nhận định trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, các hãng xe cũng ưu tiên đưa ra những mẫu có giá cạnh tranh nhằm kích cầu. Với lợi thế về chi phí, chính sách thuế và cơ cấu sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, Indonesia nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nguồn cung ô tô lớn của Việt Nam trong thời gian tới. Điều này được dự báo sẽ khiến cuộc cạnh tranh về giá bán, khuyến mại và dịch vụ trên thị trường ô tô ngày càng quyết liệt hơn.


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