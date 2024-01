tương đương 39 triệu USD; giảm đáng kể so với số lượng 6.306 chiếc nhập về trong cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị kinh doanh ô tô nhận định số lượng ô tô nhập về trong nửa cuối tháng 1 cũng chỉ tương đương hoặc giảm so với nửa đầu tháng do trùng với dịp Tết âm lịch.



Trước đó, trong năm 2023, có 96.606 ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập về Việt Nam; giảm 33,3% so với năm 2022. Trong đó, ô tô xuất xứ Thái Lan và Indonesia chiếm đến 75% tổng lượng ô tô nhập khẩu.