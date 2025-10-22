Ô tô phóng ngược chiều trên cao tốc Móng Cái - Vân Đồn bất chấp nguy hiểm

Chiều 22-10, lãnh đạo Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 2 cho biết đã lập biên bản, xử phạt tài xế N.D.T. (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Móng Cái - Vân Đồn.

Anh N.D.T. điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Móng Cái - Vân Đồn bất chấp nguy hiểm

Trước đó, vào khoảng gần 0 giờ 42 ngày 22-10, tại km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), anh T. đã điều khiển ô tô biển kiểm soát 14C-376.xx đi ngược chiều trên đường cao tốc. Khoảnh khắc ghi lại khiến người xem lẫn người lái ô tô đi đúng chiều không khỏi "thót tim" khi suýt nữa đã xảy ra tai nạn thảm khốc do gặp phải xe đi ngược chiều trong đêm tối.

Được biết, vào thời điểm này, hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến cao tốc không hoạt động nên trời tối đen, may mắn tài xế đi đúng chiều đã đánh lái kịp thời để tránh chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc.

Phát hiện ra vụ việc, Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 2 đã tiến hành xác minh, lập biên bản với tài xế vi phạm.

Theo Cục CSGT, hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều trên đường cao tốc.