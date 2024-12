Ô tô tông chết bò: Chủ xe, chủ bò và bảo hiểm, ai phải bồi thường?

Hiện nay trên mạng xã hội tranh luận sôi nổi, nhiều quan điểm về hiện trường một ô tô tông chết con bò đang đi trên đường.

Nhiều người cho rằng chủ xe phải đền tiền cho chủ bò vì tông chết bò, quan điểm khác cho rằng chủ bò phải đền tiền cho chủ xe vì nuôi vật thả rong gây tai nạn. Quan điểm khác lại cho rằng bảo hiểm phải đền nếu chủ xe có mua bảo hiểm.

Liên quan đến pháp lý vấn đề này, Báo Người Lao Động trích đăng ý kiến của Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (GIám đốc Công ty Luật Lưu Vũ).

Sự việc được tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội

Để tìm được câu trả lời ai phải chịu bồi thường thiệt hại trong tình huống này, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cụ thể cần phải làm rõ:

1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra tai nạn và xác định yếu tố lỗi;

Nếu tài xế điều khiển ô tô lưu thông đúng quy đỊnh, không vượt quá tốc độ và chủ bò là bên có các hành vi như thả rông súc vật đi trên đường của xe cơ giới không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông thì chủ bò phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Việc bồi thường căn cứ Điều 584, Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu súc vật phải bồi thương thiệ thại do súc vật gây ra cho người khác.

Ngược lại, nếu tài xế ô tô lái xe quá tốc độ, đi sai làn đường hoặc vi phạm khác như sử dụng rượu bia khi lái xe... thì lúc này cả hai bên đều có lỗi, nên hai bên cần xem xét mức độ lỗi của các bên để đưa ra mức độ bồi thường.

Như phân tích ở trên, nếu chủ bò hoàn toàn có lỗi vì thả rông bò trên đường của xe cơ giới ... thì chủ bò phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của con bò và thiệt hại của chủ ô tô.

Tuy nhiên, nếu việc tông chết bò do người lái xe có lỗi do không tuân thủ luật lệ giao thông thì tài xế sẽ không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra và cũng phải chịu một phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo tỷ lệ lỗi.

Việc xác định tỷ lệ lỗi cần dựa vào hiện trường, không gian, thời gian xảy ra vụ va chạm, các bằng chứng như camera giám sát, lời khai nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, v.v

2. Nghĩa vụ của bên bảo hiểm xe

Nếu chủ ô tô có bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ thiệt hại cho chiếc xe.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp xảy ra tai nạn giao thông đều được bảo hiểm chi trả khi đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới.

Nếu tài xế có lỗi, bảo hiểm có thể từ chối bồi thường hoặc chỉ bồi thường một phần căn cứ điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP. Bảo hiểm của chủ xe có thể chi trả một phần thiệt hại cho chủ bò, nhưng điều này rất hiếm gặp và phụ thuộc vào điều khoản cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm và phán quyết của tòa.